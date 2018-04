Payrollbedrijven moeten zich aan uitzend-cao houden 

Payrollbedrijven als Tentoo en DPA moeten zich van de rechter gewoon aan de cao voor de uitzendbranche houden, als deze binnenkort algemeen verbindend verklaard is. Volgens vakbond FNV betekent dit dat mensen die via een payrollbedrijf aan de slag zijn er straks mogelijk in arbeidsvoorwaarden op vooruitgaan.

Tentoo en DPA probeerden zich via de rechter in Amsterdam te verweren tegen een eerder besluit van het ministerie van Sociale Zaken, omdat zij onder de uitzend-cao uit wilden komen. Volgens de rechter komt payrolling op hetzelfde neer als uitzenden, vandaar dat die cao dus ook van toepassing moet zijn.

Vakbond

Er zijn zo’n driehonderdduizend payrollende werknemers in Nederland. Het grootste deel daarvan wordt volgens FNV al volgens de cao voor de uitzendbranche beloond. De bond was als ‘derde partij’ bij de rechtszaak betrokken en reageert verheugd. De bond is niet helemaal tevreden. ”We zien het liefst vandaag nog dat payrollen, dat in andere EU-landen niet eens bestaat, helemaal onmogelijk wordt gemaakt”, aldus FNV-bestuurder Erik Pentenga. Bij Tentoo was niemand bereikbaar voor commentaar. Detacheerder DPA kon niet direct inhoudelijk reageren.

