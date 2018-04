Raad van State wil vereenvoudiging fiscale regels voor eigen woning 

De belastingregels voor de eigen woning moeten voorspelbaar zijn en zo eenvoudig mogelijk. Dat is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak, stelt de Raad van State (RvS) in haar jaarverslag 2017. Op dit moment is dat volgens het adviesorgaan nog absoluut niet het geval.

De bestaande eigenwoningregels voor de inkomstenbelasting, waaronder de hypotheekrenteaftrek, zijn door een stapeling van maatregelen enorm gecompliceerd geworden, ziet de RvS. Het adviesorgaan wijst daarbij op de Wet Hillen. De RvS heeft het over een ”complexiteit van het stelsel die voor burgers nadelig uitpakt” en hamert erop regels begrijpelijker te maken.

Het volledige verslag is hier te vinden.

Bron: ANP