Aftrek eigen woning stijgt voor tweede jaar op rij

Huiseigenaren hebben in 2024 bij hun aangifte inkomstenbelasting in totaal € 24,8 miljard van hun inkomen afgetrokken vanwege hun eigen woning. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder en betekent dat de aftrek voor het tweede jaar op rij is toegenomen. In de jaren daarvoor daalde het totale belastingvoordeel juist.

Het bijbehorende belastingvoordeel bedroeg € 9,5 miljard, een stijging van € 0,6 miljard. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hypotheekrenteaftrek en Wet Hillen

De aftrek eigen woning bestaat voor circa 94 procent uit hypotheekrenteaftrek. Het overige deel betreft de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Wet Hillen. Woningeigenaren met een lage of afgeloste hypotheekschuld betalen hierdoor minder belasting over het eigenwoningforfait. Volgens het CBS hangt de toename in de afgelopen twee jaren vooral samen met hogere hypotheekrentes en grotere hypotheekschulden.

Toename

In de jaren daarvoor daalde het totale belastingvoordeel juist. Dat kwam door de langdurig lage rente en door beleidsmaatregelen, zoals de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de geleidelijke beperking van de Wet Hillen.

Het gebruik van de aftrek eigen woning neemt toe met de leeftijd tot ongeveer 65 jaar en daalt daarna. Huishoudens van 55 tot 65 jaar maken het vaakst gebruik van de regeling, met een totale aftrek van € 5,2 miljard. In absolute bedragen gaat het grootste deel van de aftrek naar huishoudens van 45 tot 55 jaar, met € 6,3 miljard. In de oudste huishoudensgroep gebruikt ongeveer de helft de aftrek. Zij maken relatief vaker gebruik van de Wet Hillen, omdat zij gemiddeld een lagere hypotheekschuld hebben of hun lening al geheel of grotendeels hebben afgelost.

Huishoudens

Ook de huishoudsamenstelling is van invloed. Paren met kinderen maken het vaakst gebruik van de regeling: 81 procent van deze groep past de hypotheekrenteaftrek en/of de Wet Hillen toe. In 2024 bedroeg hun totale aftrek € 11,4 miljard, wat resulteerde in een belastingvoordeel van € 4,6 miljard. Van de paren zonder kinderen maakt 71 procent gebruik van de aftrek, met een belastingvoordeel van € 2,8 miljard. Eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens maken juist het minst vaak gebruik van de regeling, respectievelijk 39 en 34 procent, mede doordat zij minder vaak een eigen woning bezitten en gemiddeld lagere inkomens en kleinere hypotheekschulden hebben.

Het grootste deel van het belastingvoordeel komt terecht bij hogere inkomens. Van de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens maakt 91 procent gebruik van de aftrek eigen woning. Deze groep ontvangt 49 procent van het totale belastingvoordeel van € 9,5 miljard. Bij de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens komt slechts 1 procent van het totale belastingvoordeel terecht. In deze groep maakt 13 procent gebruik van de regeling.

Relatief gezien is het effect van de aftrek eigen woning voor lagere inkomens groter. Voor de laagste inkomensgroep verlaagt de regeling de belastingheffing gemiddeld met 27 procent, terwijl dit voor de hoogste inkomensgroep neerkomt op een verlaging van 5 procent.

Bron: CBS