Fiscaal: wat staat er in het coalitieakkoord?

Lagere accijns benzine blijft voorlopig in stand

De lagere accijns op benzine blijft nog tot 2027 in stand. Hier wordt eenmalig 900 miljoen voor uitgetrokken. Er wordt onderzocht hoe er een ‘toekomstbestendige hervorming van de autobelasting naar oppervlakte of omvang binnen de MRB’ kan worden gecreëerd onder ‘voorwaarde dat automobilisten er niet op achteruit mogen gaan’. Accijnzen op andere brandstoffen lijken wel omhoog te gaan.

Maar elektrisch rijden wordt ook gestimuleerd

De partijen willen de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uitbreiden en ‘elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk houden’ en daarnaast het gebruik van deelauto’s, fiets en openbaar vervoer stimuleren. Saillant detail is dat de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting in de afgelopen jaren juist is afgebouwd, de BPM-vrijstelling daarbij is verdwenen en de bijtelling voor zakelijk rijders van elektrische auto’s in de afgelopen jaren is gestegen. Er wordt in het akkoord nog niet gesproken over preciezen plannen of wat dit de staatskas kost.

Lange-termijnbeleggingen worden gestimuleerd door het nieuwe box3-stelsel

Lange-termijnbeleggingen zouden volgens de partijen moeten worden gestimuleerd door het nieuwe box3-stelsel op werkelijk rendement door te ontwikkelen naar vermogenswinstsystematiek. Beleggers gaan dan pas betalen als ze hun belegging verkopen en er winst op maken. Hiermee dreigt het wetsvoorstel voor een aanwasbelasting, dat momenteel in de Tweede Kamer wordt behandeld en per 2028 zou ingaan, wel opnieuw te worden herzien.

Vermogensgrens zorgtoeslag wordt lager

Vanaf 2028 worden de vermogensgrenzen voor de zorgtoeslag voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens gelijkgetrokken met het heffingsvrije vermogen in box 3. Momenteel in 2026 ligt die vermogensgrens op 146.011 euro voor een alleenstaande en 184.633 euro voor fiscale partners. Als het aan de coalitiepartners ligt gaat dit naar beneden: 59.357 voor een alleenstaande en 118.714 euro voor fiscale partners. Dit betekent dat minder mensen met vermogen op den duur recht hebben op zorgtoeslag. De invoering van deze maatregel brengt vanaf 2027 structureel 5 miljoen euro aan uitvoeringskosten (zoals controle door Belastingdienst) met zich mee, maar zal in de loop der jaren ook oplopen naar 300 miljoen aan besparingen.

Het wordt aantrekkelijker om te beleggen in de Nederlandse economie

De partijen hopen Nederlanders te stimuleren om meer te beleggen in de Nederlandse economie. Er komt een EU-beleggingsrekening waarmee Nederlanders fiscaal aantrekkelijk kunnen beleggen in lokale investeringen en een zogeheten win-win-lening (naar Vlaams model) wordt onderzocht. Daarnaast worden lange-termijnbeleggingen door het nieuwe box 3-stelsel op werkelijk rendement door ontwikkeld naar een vermogenswinstsystematiek. Er wordt nog niet gesproken wat dit oplevert of kost.

‘Vrijheidsbijdrage’ via inkomstenbelasting voor burgers

De coalitiepartijen zetten stevig in op veiligheid zoals meer geld naar Defensie. Om dit te kunnen betalen wordt er gesproken over een zogenoemde ‘vrijheidsbijdrage’ die, voor burgers, via de inkomstenbelasting ingevoerd. Deze bijdrag moet op termijn meer dan 3 miljard euro per jaar opleveren voor burgers en 1,7 voor bedrijven dus samen ruwweg 5 miljard euro. De vrijheidsbijdrage voor bedrijven wordt ingevuld als taakstellende verhoging van de arbeidsongeschiktheidsfonds-premie.

Hypotheekrenteaftrek blijft zoals die is

De coalitiepartijen willen meer sociale huurwoningen bouwen, maar ook kopers worden ontzien. Want als het aan de coalitieleiders ligt blijft de hypotheekrenteaftrek en ‘fiscale behandeling van de eigen woning’ ongewijzigd om ‘de rust op de woningmarkt te bewaren’. Er wordt geen berekening gegeven wat het had kunnen opleveren wanneer de hypotheekrenteaftrek wel zou worden afgebouwd.

Particuliere huurwoningen moeten een boost krijgen

Verder wordt gesproken over het verlagen van de overdrachtsbelasting voor particuliere investeerders. Die zou van acht naar zeven procent moeten gaan, wat vanaf 2028 zo’n 84 miljoen euro kost. Dit om ‘de wet- en regelgeving en het fiscale klimaat op de huurmarkt zodanig vorm te geven dat het dat het investeringsklimaat verbetert en het aanbod van huurwoningen weer kan toenemen’.

Ondernemen: uitbreiding van WBSO, vennootschapsbelasting niet verhoogd

De partijen kiezen ‘voor een fiscaal stabiel vestigingsklimaat’ en willen bedrijven ondersteunen in investeringen die passen bij de economie ‘van de toekomst’ door onder meer uitbreiding van de WBSO voor ontwikkeling van AI en technologie en behoud van onder meer de Innovatiebox en de expatregeling, Er wordt ook gesproken om de EIA, MIA en VAMIL mogelijk samen te voegen tot één investeringsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling worden niet versoberd en kredieten voor het mkb, zoals de BMKB, blijven in stand. De belofte is daarbij om de WBSO en Werkkostenregeling minder complex te maken en administratieve lasten te verminderen. ‘Voor DGA’s moet de belastingdruk in evenwicht zijn’, zo staat in het akkoord en ‘om een gelijk speelveld in Europa te behouden’ wordt de vennootschapsbelasting niet verhoogd.

Startups- en scaleups mogen betalen in aandelen

Start- en scaleupsmoeten naar het idee van de partijen kunnen groeien in Nederland. Volgens het akkoord moet het makkelijker worden om medewerkers deels te betalen in aandelen(opties) en ze willen de opties uitbreiden om financiële medewerkersparticipaties fiscaal voordelig te verstrekken. De op te richten investeringsinstelling komt er meer durfkapitaal voor startups en scaleups.

BTW voor sierteelt gaat omhoog naar 21 procent

Het afschaffen van het lage BTW (van negen naar 21 procent) in de sierteelt vanaf 2028 levert 328 miljoen euro per jaar op. Dit betekent mogelijk dat bloemen duurder zullen worden.

Suikertaks voor suikerrijke producten

Door het heffen van een suikertaks op producten die zijn voorverpakt en een suikergehalte van zes procent hebben, kan dit de staatskas 850 miljoen opleveren. Dit kost de eerste jaren 50 miljoen per jaar aan uitvoeringskosten. Deze taks zal ingaan vanaf 2030.

Eigen risico gaat omhoog, lage inkomens worden gecompenseerd

De coalitiepartijen willen naar eigen zeggen de alsmaar stijgende zorgkosten tegengaan. Het eigen risico in de zorg gaat om die reden vanaf 2027 met 60 euro omhoog van 385 naar 445 euro. Door bijvoorbeeld steunzolen, gehoorapparaten en reiskosten of bepaalde specialistische medicatie te schrappen zou dit 618 miljoen euro kunnen opleveren. Verder wordt het eigen risico niet verlaagd wat een besparing van 4,7 miljard oplevert. Lage inkomens worden gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Huishoudelijke hulp via WMO afgeschaft voor mensen met hoger inkomen

Huishoudelijke hulp wordt geschrapt voor mensen met voldoende inkomen, hiermee zou 435 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Van twee naar één jaar WW

De WW-uitkering wordt beperkt tot één jaar in plaats van het huidige twee, maar de uitkering gaat in de eerste twee maanden wel omhoog naar tachtig procent. Dit zou oplopend na enkele jaren ruim 1,3 miljard euro kunnen schelen. Ook de re-integratiemiddelen worden daarmee naar het idee van de coalitiepartijen minder wat 100 miljoen oplevert.

Transitievergoeding wordt hervormd

De compensatie voor de transitievergoeding wordt na twee jaar ziekte voor werkgevers afgeschaft, dit levert op den duur 262 miljoen euro op.

IVA wordt afgeschaft

Om wachtlijsten en uitvoeringsproblemen bij het UWV te verminderen wordt het duurzaamheidscriterium in de WIA afgeschaft, waardoor de IVA-uitkering per 2030 vervalt voor nieuwe aanvragers. Ook zou er volgens het akkoord werk moeten worden gemaakt van de taakherschikking bij sociaal-medische beoordelingen van het UWV en worden er scherpere voorwaarden bij het aanvragen van herbeoordelingen gesteld. Dit zou in de loop der tijd structureel ruim 1,1 miljard euro moeten opleveren.

Maximum dagloon wordt twintig procent lager

Met deze maatregel wordt per 2029 het maximum dagloon voor alle relevante uitkeringsregelingen verlaagd met twintig procent. Dit betekent dat de hoogste inkomens een lagere uitkering krijgen wat ruim 800 miljoen zou kunnen opleveren.

AOW wordt gekoppeld aan stijgende levensverwachting

Om de AOW betaalbaar te houden wordt deze vanaf 2033 direct gekoppeld aan het stijgen van de levensverwachting. Volgens het akkoord wordt er ‘uiteraard rekening gehouden met mensen met een zwaar beroep’. Dat zou ruim 2,7 miljard euro kunnen opleveren.

Aftoppingsgrens wordt voor zes jaar bevroren

Het maximum pensioengevend loon wordt per 2027 voor een periode van zes jaar niet geïndexeerd als het aan de coalitiepartijen ligt. Hierdoor blijft het maximum tot en met 2032 bevroren op 137.800 euro en blijft daarmee op het niveau van 2026. Dit betekent dat de subsidiering van de pensioenopbouw van de hoogste inkomens beperkt wordt.s

Kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget gaan samen

De coalitiepartijen willen het zo goed als gratis maken van de kinderopvang doorzetten. De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden in één kindregeling samengevoegd met een hoger vast en lager variabel bedrag, zodat volgens de partijen alle gezinnen erop vooruitgaan. Dit kost jaarlijks 600 miljoen euro.

Debat

Of de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd hangt af van steun van de overige partijen. Het minderheidskabinet moet nog onderhandelen met oppositiepartijen. Dit gebeurt vanaf volgende week dinsdag.