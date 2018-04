Veel zorgen over plannen belastingontwijking

Staatssecretaris Snel kan nog maar op weinig enthousiasme rekenen voor zijn plannen om belastingontwijking aan te pakken en het imago van Nederland als belastingparadijs te veranderen. Het bedrijfsleven verwacht negatieve economische impact, vakbonden en NGO’s zijn bang dat de maatregelen niet effectief zullen zijn. Accountancybelangenorganisaties NOB en RB zitten niet op dezelfde lijn als het om de nieuwe maatregelen gaat.Dat meldt het FD op basis van een donderdag gehouden bijeenkomst, waarbij op initiatief van Snel veel partijen met elkaar in gesprek gingen over de plannen.

Verder dan Europese afspraken

Vooral het voornemen om qua maatregelen op onderdelen verder te gaan dan Europese afspraken blijkt omstreden. Verslechtering van het fiscale vestigingsklimaat ligt daardoor op de loer, betoogde bijvoorbeeld voorzitter Wouter Paardekoper van de American Chamber of Commerce. VNO-NCW en MKB Nederland zijn volgens het FD minder uitgesproken. Toch vroegen ook die organisaties zich af hoeveel economische krimp de vakbeweging over heeft voor een minder aantrekkelijk fiscaal klimaat.

NOB & RB

Vertegenwoordigers van accountancybelangenorganisaties NOB en RB lieten volgens het FD beiden een ander geluid horen. De NOB weinig ziet in de wens van staatssecretaris Snel om Nederland te spiegelen aan het belastingbeleid in Scandinavie, in plaats van aan belastingparadijs-achtige landen als Cyprus, Ierland, Luxemburg en Malta. Het RB steunt juist het strengere nieuwe beleid, omdat volgens voorzitter Wil Vennix MKB-ondernemers en werknemers de prijs betalen van belastingontwijking.