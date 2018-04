Pensioenfederatie wil DNB dagen over overgangsregeling VUT

Pensioenfondsen en De Nederlandsche Bank hebben het met elkaar aan de stok over de financiering van de overgangsregeling voor VUT. De toezichthouder eist hogere premies voor deze regeling omdat fondsen anders interen op hun pensioenvermogen. De eisen kunnen grote financiële consequenties hebben.

De kans is groot dat DNB voor de rechter wordt gedaagd. In een brief aan de pensioenfondsen schrijft de Pensioenfederatie volgens de Telegraaf: ‘Als er fondsen zijn die naar de rechter zouden willen stappen, kan het helpen als alle fondsen dat met hetzelfde verhaal doen.’ De brancheorganisatie gaat de reacties verzamelen en wil leden ondersteunen bij een gang naar de rechter.