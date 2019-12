NOB: Waarom geen VUT-regelingen in plaats van complexe kabinetsplannen?

De twee maatregelen in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen die het mogelijk maken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken hebben veel weg van de VUT-regelingen, constateert de NOB. De Orde wil daarom graag weten waarom het kabinet heeft gekozen voor de nieuwe maatregelen ‘met elk hun eigen voorwaarden en bijkomende complexiteit’, in plaats van het opnieuw fiscaal faciliteren van VUT-regelingen. Dat meldt de NOB in haar reactie op het geconsulteerde wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Uitbreiding fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en vrijstelling RVU-heffing

Volgens de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel wordt (mede) beoogd dat mensen gezond en werkend hun pensioen halen, merkt de Orde op. Dit wordt in het wetsvoorstel vormgegeven door twee maatregelen die het mogelijk maken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken: de uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en de vrijstelling van de RVU-heffing. ‘De Orde constateert dat deze maatregelen samen bezien, veel weg hebben van de VUT-regelingen die in principe tot en met 2005 fiscaal gefaciliteerd waren. Graag verneemt de Orde waarom het kabinet voor een uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en een vrijstelling van de RVU-heffing met elk hun eigen voorwaarden en bijkomende complexiteit heeft gekozen, in plaats van het opnieuw fiscaal faciliteren van VUT-regelingen (met een beperkte duur en/of hoogte).’

In de reactie gaat de Orde ook meer in detail in op de mogelijkheid voor (gewezen) deelnemers om tot 10 procent van hun opgebouwde (ouderdoms)pensioen ineens op te nemen, de gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing en de verruiming van fiscaal gefaciliteerd verlofsparen tot 100 weken.