Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zijn om verschillende redenen noodzakelijk voor bedrijven. Met een actieve inzet op social media kunt u geloofwaardigheid opbouwen, hulp van anderen inroepen en netwerken en relaties aangaan. Socialmedia-activiteiten kunnen niet alleen leiden tot een dialoog tussen u en uw klanten en potentiële klanten, maar ook tussen u en (potentiële) zakelijke partners. Welke Sociale Media zijn interessant voor een accountantskantoor?

Waarom zou u gebruik moeten maken van social media?

Sociale netwerken brengen u rechtstreeks in contact met klanten en prospects. En beter nog: ze bieden u een gratis marketinginstrument. Als uw accountancypraktijk nog geen social media gebruikt, is het verstandig om daar snel verandering in te brengen. De meeste sociale platforms bieden eenvoudige opstartprocessen en helpen u zo op weg.

Welke sociale netwerken zou u moeten gebruiken?

Hoewel LinkedIn vaak wordt opgevoerd als het belangrijkste sociale platform voor bedrijven, is de keuze voor een sociaal netwerk sterk afhankelijk van de focus van uw doelgroep. LinkedIn is een professioneel platform en geschikt voor intensief netwerken. Facebook heeft een sociaal karakter en uw focus zou daar moeten liggen op potentiële klanten. Het is bovendien een perfect medium om uw online aanwezigheid een persoonlijk tintje te geven. Twitter is geschikt voor korte berichten waarmee u uw professionele gewicht in de strijd kunt gooien. Laten we eens nader ingaan op elk van deze drie sociale netwerken.

Facebook

Met 1,65 miljard actieve gebruikers is Facebook de grootste van alle sociale netwerken. Uw accountancypraktijk kan veel baat hebben bij een profiel op Facebook. U kunt Facebook gebruiken als platform voor het delen van foto’s, video’s en links naar uw website. Richt u daarbij op het gemeenschapsaspect – maak verbindingen met lokale bedrijven en bouw relaties op.

LinkedIn

Als u met branchegenoten en bedrijven in het algemeen wilt communiceren is LinkedIn de aangewezen locatie. Uw professionele relaties zullen hier vertegenwoordigd zijn. LinkedIn biedt professionals de mogelijkheid om informatie te delen over hun ervaring, vaardigheden en interesses. U kunt hier een bedrijfspagina voor uw accountancypraktijk creëren, verbindingen met andere gebruikers maken en toetreden tot groepen die zich bezighouden met een specifiek onderwerp. LinkedIn biedt gebruikers ook de mogelijkheid om berichten (‘posts’) te plaatsen. Zo kunt u schrijven over ontwikkelingen op accountancygebied, uw ervaringen als accountant enzovoort. Gebruik uw vakkennis in uw voordeel.

Twitter

Wat kunt u met 140 tekens bereiken? Het is een nuttige vaardigheid om aan te leren: zakelijke informatie terugdringen tot bondige berichten. Twitter is een uitmuntende plek om de menselijke kant van uw praktijk te laten zien. Maak gebruik van hashtags (#) om gebruikers te helpen om uw tweets te vinden, beantwoord vragen van klanten en deel waardevolle informatie op het gebied van accountancy. Nadat u uw Twitter-profiel hebt samengesteld, doet u er goed aan om te zoeken naar een aantal brancheleiders en te analyseren wat zij zoal tweeten. Let daarbij op het aantal ‘likes’ en ‘retweets’ dat hun berichten krijgen. Zo kunt u zich een idee vormen van content die goed scoort.

Andere sociale media die de moeite van het overwegen waard zijn

We hebben nu de populairste sociale netwerken besproken, maar er zijn er nog veel meer om te verkennen, zoals Instagram, Snapchat en YouTube. Er komen voortdurend nieuwe sociale netwerken bij die voor u interessant kunnen zijn en bepalen welke sociale kanalen u het beste kunt gebruiken, blijft een uitdaging! Hieronder volgt een korte beschrijving van een paar sociale netwerken, zodat u kunt bepalen welke voor uw praktijk relevant is:

Snapchat

Deze populaire app deelt foto’s en video’s die na korte tijd verdwijnen. De app werd in september 2011 geïntroduceerd, maar is met name in de laatste paar jaar sterk in populariteit gegroeid. De doelgroep omvat gebruikers tussen de 13 en 25 jaar. Er worden dagelijks meer dan 400 miljoen berichten verzonden. Dit maakt Snapchat een ideaal platform voor een ‘call to action’ die een gevoel van spanning en urgentie teweegbrengt.

Instagram

Dit sociale netwerk richt zich ook op het delen van foto’s en video’s. Alle gepubliceerde afbeeldingen worden echter opgeslagen in het profiel van de gebruiker. Veel merken gebruiken Instagram voor het publiceren van content die interessant is voor consumenten en verband houdt met verkopen, deals, wedstrijden, promoties, weggeefacties enzovoort. Er zijn ruim 200 miljoen actieve gebruikers.

YouTube/Periscope/Meerkat

Deze drie platforms zijn bestemd voor het publiceren en live streamen van video’s. U kunt via uw smartphone ‘live’ gaan om uw eigen videokanaal te runnen. Gebruikers in alle delen van de wereld kunnen uw video’s bekijken. Deze platforms lenen zich het beste voor het delen van branchenieuws, live tutorials, vraag-en-antwoordvideo’s, live klantenondersteuning, aankondigingen van speciale aanbiedingen, video’s van tevreden klanten, verslaggeving over evenementen, video’s waarin klanten worden bedankt enzovoort.