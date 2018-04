Het concurrentievoordeel: wat maakt uw kantoor uniek?

Wat maakt uw kantoor uniek? Hoe onderscheidt u uzelf van uw concurrenten? Waarom geven klanten en potentiële klanten de voorkeur aan uw service?

Vaak worden deze vragen eenvoudig en snel beantwoord: “We hebben de beste klantenservice”, “We zijn trots op onze medewerkers” of “We hebben de meest innovatieve technologieën”. Maar zijn dit echt concurrentievoordelen? Waarschijnlijk zult u deze uitspraken tegenkomen op de meeste websites van accountantskantoren.

Deze uitspraken zijn namelijk erg algemeen, vaag, en voor de hand liggend. Als u geen goede klantenservice had, zou uw kantoor waarschijnlijk al niet meer bestaan. Veel accountants adverteren dus met waarden die niet veelzeggend of uniek zijn. Dit creëert een zeer uniforme markt. Onderscheidt u zich echt van uw concurrentie? Heeft uw onderneming een daadwerkelijk concurrentievoordeel (in het Engels: competitive advantage)?

Hoe kan een accountantskantoor zich onderscheiden?

Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen dat u zich moet onderscheiden van andere accountants. Het verschil tussen “hetzelfde als de rest” en “succes” zit hem in het vermogen om uw capaciteiten duidelijk en authentiek te verwoorden, en om deze te ondersteunen met voorbeelden en bewijs.

Dit begint door te ontdekken wat uw duurzaam concurrentievoordeel is (in het Engels: sustainable competitive advantage) en deze te formuleren in een een waardepropositie (in het Engels: value proposition). Het is echter niet genoeg om alleen de waardepropositie op papier te zetten om deze vervolgens weer te vergeten. De echte kracht zit hem in het transformeren van de waardepropositie in de strategieën die nodig zijn om deze een realiteit te maken.

Integreer de waardepropositie in alle gebieden. Te beginnen met de medewerkers, de werving, de training, marketing, de klantenservice én natuurlijk de aangeboden producten.