Vrouwelijke belastingadviseur rukt op

Het ledental van de NOB zit nog steeds in de lift. Dat schrijft de orde van belastingadviseurs in het jaarverslag over 2017. Het zijn er inmiddels bijna 5100. Belastingadviseur is nog steeds een beroep dat in trek is, schrijft het bestuur. vooral onder mannen, die sterk in de meerderheid zijn. Al rukken de vrouwen op, blijkt uit het aantal aspirant-leden.

In 2017 werden de beroepsregels op enkele punten aangepast. Er kwamen strengere regels voor het verrichten van trustwerkzaamheden en het samenwerken met trustkantoren; ook de regels voor nevenwerkzaamheden werden aangescherpt. ‘Steeds stond daarbij de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening centraal: die moet gegarandeerd zijn.’ De NOB telt inmiddels twaalf vaksecties, die elk op hun onderdeel nauwgezet de ontwikkelingen in het steeds verder uitdijende belastingrecht volgen. ‘Noodzakelijk, want kennis blijft onveranderd het belangrijkste wapen van de belastingadviseur. En we gaan door: in de maak is de sectie Digital Economy’, aldus het bestuur.