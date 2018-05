Gebruik betaalpas buiten de eurozone

Binnenkort naar het buitenland? Met een betaalpas geld opnemen (uit de muur) of pinnen (betalen bij bijvoorbeeld een winkel) binnen de eurozone is gratis. Door alle Nederlandse banken wordt een wereldpas met het Maestro-logo verstrekt. Bij elke winkel in de eurozone die een dergelijk logo toont, kan zonder kosten worden betaald. Voor het gebruik van de bankpas in Europese landen die niet tot de eurozone behoren, maar wel tot de Europese Economische Ruimte (EER), worden kosten gerekend voor geldopname en pinbetalingen. In onderstaande tabel zijn de landen opgenomen die wel tot de EER behoren, maar een andere muntsoort voeren dan de euro.

NIET IN EUROZONE EN VALUTA Land Valuta Bulgarije BGN Denemarken DKK Hongarije HUF IJsland ISK Kroatië HRK Liechtenstein CHF Noorwegen NOK Polen PLN Roemenië RON Tsjechië CZK Verenigd Koninkrijk (Engeland, Gibraltar, Schotland, Wales, Noord-Ierland) GBP Zweden SEK Zwitserland CHF

De kosten voor het opnemen van geld met de betaalpas in landen waar een andere valuta wordt gehanteerd dan de euro, bestaan uit een vast bedrag in euro, een koersopslag (percentage) of een combinatie van deze twee. Deze kosten kunnen verschillen per betaalpakket dat een klant heeft. Zo kunnen de kosten voor een duurder pakket met betere voorwaarden, lager zijn dan die van een goedkoper pakket met wat minder ruimere voorwaarden. Bij het kiezen van een pakket is het dan ook verstandig om mee te wegen, hoeveel gebruik er in het buitenland zal worden gemaakt van de betaalpas.

Kosten

Zoals aangegeven, kunnen de kosten verschillen per betaalpakket en per aanbieder. In de tabel op de volgende pagina worden deze verschillende kosten voor gebruik van de betaalpas buiten de eurozone per aanbieder weergegeven. Hierbij is zowel gekeken naar de kosten voor pinbetalingen als het opnemen van geld via een geldautomaat. In sommige landen kan het overigens voorkomen dat een geldopname geweigerd wordt. Dit komt doordat banken in bepaalde landen maatregelen hebben genomen om fraude te voorkomen. Nederlandse banken hebben hier geen invloed op. Bij reizen naar het buitenland is het daarom raadzaam te zorgen voor een vervangend betaalmiddel, zoals een creditcard. Bij veel banken zijn de instellingen voor gebruik van de pas overigens standaard op Europa ingesteld. Wanneer buiten Europa gebruik gemaakt moet worden van de pas, dient dit van tevoren te worden ingesteld. Meestal is dit mogelijk via internetbankieren en soms zelfs via de mobiele app.

Kosten gebruik betaalpas buitenland Aanbieder Product Kosten besteding buiten Eurozone Kosten opname buiten Eurozone ABN AMRO BetaalGemak Extra 1,2% koersopslag € 2,25 + 1,2% koersopslag ABN AMRO BetaalGemak Max 1,2% koersopslag € 2,25 + 1,2% koersopslag ABN AMRO BetaalGemak Standaard € 0,15 + 1,2% koersopslag € 2,25 + 1,2% koersopslag ASN ASN Bankrekening € 0,15 € 2,25 Bunq Bunq premium 1,5% koersopslag 1,5% koersopslag ING OranjePakket 1,1% koersopslag € 2,25 + 1,1% koersopslag Knab Knab Betaalrekening 0,5% koersopslag 0,5% koersopslag Rabobank Rabo BasisPakket 1,1% koersopslag € 3,50 + 1,1% koersopslag Rabobank Rabo DirectPakket 1,1% koersopslag € 3,50 + 1,1% koersopslag Rabobank Rabo RiantPakket 1,1% koersopslag 1,1% koersopslag Rabobank Rabo TotaalPakket 1,1% koersopslag 1,1% koersopslag RegioBank Plus Betalen € 0,15 € 2,25 SNS SNS Betalen € 0,15 € 2,25 Triodos Bank Internet Betaalrekening 1% koersopslag € 2,25 + 1% koersopslag

Opvallend is dat de merken van De Volksbank (ASN, RegioBank en SNS) als enige geen koersopslag rekenen over zowel bestedingen als opnames buiten de eurozone. Er wordt bij deze merken alleen een vast bedrag in euro gerekend.