KPMG: Nederland middenmoter met belastingheffing bij overdracht familiebedrijf

De fiscale consequenties van de overdracht van een familiebedrijf verschillen per land fors. Dat concludeert KPMG uit een onderzoek in ruim 60 landen. Nederland “doet het niet slecht, maar het kan beter”, aldus KPMG.

De verschillen zitten niet alleen in de belastingtarieven bij overdracht, maar ook in de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen, aldus de Global Family Business Tax Monitor. “Het gevolg hiervan is dat aandeelhouders in familiebedrijven in een aantal landen niet of nauwelijks fiscaal worden aangeslagen bij overdracht, terwijl in andere landen de aanslag in de miljoenen euro’s kan lopen.” Heeft het bedrijf een waarde van € 10 miljoen, dan kan de belastingheffing afhankelijk van het land van vestiging nul zijn, maar ook ruim € 3 miljoen. Bij pensionering kan de aanslag tegen de € 3,5 miljoen lopen. Terwijl sommige landen bij nalatenschap of pensionering de belasting kwijtschelden.

Verschillen in de EU

Over het algemeen ondersteunen de meeste landen investeringen in en groei van familiebedrijven door lage belastingheffingen bij de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie bij pensionering of nalatenschap. “Wel zien we dat de ontwikkelde, westerse economieën vaak hogere aanslagen opleggen aan familiebedrijven. Maar in tegenstelling tot de opkomende markten kennen deze landen ook uitgebreide en ruimhartige vrijstellingen.”

Grote verschillen zijn er ook binnen de EU. Het eerdergenoemde familiebedrijf krijgt bij nalatenschap in Frankrijk een aanslag van € 800.000, maar is in Duitsland vrijgesteld van belasting. “Dergelijke grote verschillen creëren een ongelijk speelveld voor familiebedrijven in Europa”, vindt KPMG. De Nederlandse fiscale regels kunnen nog wel wat beter, aldus de onderzoekers. “Zo heffen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geen belasting bij overdracht van familiebedrijven. En België biedt de mogelijkheid van een belastingvrije overdracht bij pensionering.”

Nederland en de omringende landen

De nalatenschap van het voorbeeldfamiliebedrijf met een waarde van € 10 miljoen levert in ons land een belastingdruk op van € 270.000 na toepassing van fiscale regelingen. Dat is meer dan in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar een vrijstelling geldt, maar minder dan in Frankrijk (€ 842.000) en België (€ 300.000).

Draagt de eigenaar het bedrijf over aan de kinderen, dan is het beeld ongeveer hetzelfde: de Belastingdienst komt met een aanslag van € 273.000. In Duitsland het het VK geldt weer een vrijstelling en België (€ 300.000) en Frankrijk (€ 421.000) heffen meer belasting.

