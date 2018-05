Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen van start

Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen vanaf dinsdag een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van 5.600 euro bruto in aanmerking.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na verschillende gerechtelijke uitspraken besloot de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar een compensatieregeling te treffen.

Aanvraag indienen

De compensatie geldt voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar van hun bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Vrouwen vragen de compensatie aan met een aanvraagformulier dat via uwv.nl gedownload kan worden. Voor het doen van de aanvraag zijn het burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenmalige) partner te verschaffen. Ook dienen vrouwen aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner.

Betaling

Het UWV betaalt de compensatie uit vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huur- en zorgtoeslag.

Bron: UWV