‘Zware jongens’ van Nederlandse makelij de weg op

Nederlandse bedrijven zien brood in zware vrachtwagens die rijden op elektriciteit. Dat meldt de NOS. Zware vrachtwagens met oplegger die rijden op een accu in plaats van op een dieselmotor gaan binnenkort de weg op in Nederland. Verschillende Nederlandse bedrijven bouwen elektromotoren voor deze ‘zware jongens’. Ook voor de export.

Het Eindhovense bedrijf VDL presenteert een elektrische vrachtwagen van 40 ton. De cabine en het onderstel van de elektrotruck worden gebouwd door DAF. De actieradius is ongeveer 100 kilometer maar na een half uur opladen komt daar weer 50 kilometer bij.

Bevoorrading

Supermarkten zien de elektrische vrachtwagens van VDL wel zitten, om daarmee winkels in grote steden te bevoorraden. Onder andere Albert Heijn. De keten maakt nu al gebruik van elektrotrucks van 20 ton. Ook het bedrijf EMOSS uit Oosterhout produceert zware elektrische trucks. Dat doet het door bestaande dieselvrachtwagens om te bouwen naar elektrisch. Het bedrijf levert binnenkort drie 50-tonners aan Noorwegen met en beweerd bereik van ruim 200 kilometer.

China nog niet zo ver

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, laat zich tegenover de NOS positief uit over de genoemde producenten. Tesla en de Chinezen zijn nog niet zo ver. ‘Hieruit blijkt dat anderen er over praten maar dat Nederland het doet.’