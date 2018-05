eVerbinding ISO 27001 gecertificeerd

eVerbinding heeft het ISO 27001 certificaat ontvangen. “Informatieveiligheid zit in ons DNA en is een kernwaarde van onze dienstverlening” aldus Chris de Rooij, Security Officer eVerbinding.

De ISO 27001 norm is volgens De Rooij ‘het neusje van de internationale zalm als het gaat om informatiebeveiliging’. De norm bevat een groot aantal regels en instructies die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (persoons)informatie waarborgen. De norm is gericht op continue verbetering, door middel van de PDCA (Plan, Do, Check, Act)-cyclus. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Toegangsbeveiliging, Informatiebeveiliging bij leveranciers, Incidentmanagement en Naleving van wetgeving.

Met deze certificering geeft eVerbinding de garantie dat de beveiliging van (persoons)gegevens de grootste prioriteit is en voldoet aan strenge internationale eisen, zowel nu als in de toekomst. Door de periodieke externe ISO-audits bij eVerbinding worden individuele audits van opdrachtgevers overbodig.