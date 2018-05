NN gaat hypotheekrente automatisch verlagen

Nationale-Nederlanden (NN) gaat de hypotheekrente automatisch verlagen wanneer een klant in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag. Daarnaast wordt het aantal tariefklassen uitgebreid en kan de klant een lagere rente krijgen bij een hogere spaar- of woningwaarde.

Consumentenbond

Uit een test van de Consumentenbond over risico-opslagbeleid kwam NN eerder als slechtste uit de bus. Bij verschillende hypotheken van NN en dochter Delta Lloyd was het onmogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten vervallen of verlagen. NN gaf toen al aan dat het na de afronding van de overname van Delta Lloyd zijn volledige hypotheekportefeuille onder de loep zou nemen. De automatische aanpassing bij NN geldt niet voor klanten met een spaarhypotheek, omdat niet is gezegd dat dit voor hen gunstig uitpakt.

Positief

De algehele tendens van het onderzoek dat in maart dit jaar naar buiten kwam, was volgens de Consumentenbond positief. Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus en Obvion kregen in de test de maximale score. Bij hen vervalt de opslag automatisch zodra consumenten voldoende hebben afgelost. Het uiteindelijke doel van de consumentenorganisatie is dat banken het initiatief om de rente aan te passen niet bij de klant neerleggen, maar zelf actie ondernemen.

Bron: ANP