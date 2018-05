NOB tevreden met kabinetsreactie evaluatie giftenaftrek en ANBI-praktijk

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is blij met de reactie van het kabinet op de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s. Staatssecretaris Snel (Financiën) wil de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen verbeteren en heeft daartoe enkele suggesties gedaan. Die juicht de NOB toe, al zijn er op enkele punten wel vraagtekens.

Eind april stuurde Financiën een brief over de evaluatie van de regelingen naar de Eerste en Tweede Kamer. Daarin worden suggesties gedaan om de regelingen te verbeteren; het huidige budget voor de maatregelen blijft daarbij gehandhaafd. “Wij zijn verheugd dat het kabinet zich sterk maakt voor de ondersteuning van goede doelen, hun belangrijke rol in de samenleving erkent en nadrukkelijk niet het oogmerk heeft de fiscale regelingen voor goede doelen te versoberen.” De NOB wil meedenken over verbeteringen en doet enkele suggesties.

‘Regeling giftenaftrek niet ingewikkeld’

Ondanks de positieve reactie is de NOB wel verbaasd dat Snel voorstelt om de periodieke giftenaftrek te beperken. “Juist de periodieke giftenaftrek is zeer eenvoudig en het toevoegen van een plafond maakt de regeling niet eenvoudiger.” De orde heeft “grote twijfels” bij de bewering dat de regeling voor de giftenaftrek ingewikkeld zou zijn. “Uitzondering is de regeling voor de steunstichting SBBI, die regeling zou kunnen worden afgeschaft. De giftenaftrek is juist zeer eenvoudig, zeker nu het aangifteprogramma van de Belastingdienst alle berekeningen voor belastingplichtigen uitvoert. Het probleem lijkt eerder te liggen in de gebrekkige specificatie die in de aangifte wordt gevraagd, waardoor controle lastig is.”

Onzekerheidsvereiste en anti-oppoteis

Verder is het vooral instemming in de reactie van de NOB. Zo is er tevredenheid over de suggestie om het onzekerheidsvereiste nader te bekijken. “Het ontgaat ons welk belang de overheid erbij heeft om te willen voorkomen dat goede doelen zeker kunnen zijn van in de toekomst te ontvangen gifttermijnen.” De belastingadviseurs zijn ook verheugd dat het kabinet zich de signalen aantrekt over de huidige interpretatie van de anti-oppoteis. “Overigens merkt de orde op dat de huidige voorwaarde in de wet en de uitvoeringsregeling niet zozeer het pijnpunt vormt, maar de strakke interpretatie die de Belastingdienst hieraan geeft in de uitvoering.”

ex-ANBI’s

Op het gebied van de ex-ANBI’s wordt de regelgeving heroverwogen. Prima, volgens de NOB, maar die heeft wel principiële bezwaren tegen de suggestie om een verplicht afrekenmoment in te voeren. “De orde ondersteunt van harte de suggestie om de eisen aan de liquidatiebepaling minder restrictief te maken waardoor deze beter aansluit bij het doel van de ANBI-regeling.” De NOB is het verder eens met de gedachte dat het bij eenmalige erfenissen weinig efficiënt is dat een buitenlandse instelling zich als ANBI moet registreren. “Dat geldt eveneens voor eenmalige schenkingen aan buitenlandse instellingen.” Tot slot is de orde blij dat het kabinet oog heeft voor moderne vormen van filantropie zoals crowdfunding, program related investments, social investments en sociaal ondernemen.