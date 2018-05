Arbeidsmarktcommunicatie anno nu: vind je eigen collega

Met referral recruitment en andere incentives proberen accountantsorganisaties nieuwe medewerkers te werven. Vorig jaar is de vraag met 31 % toegenomen, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De vraag naar ervaren accountants met meer dan vijf jaar ervaring, is met 48 % het meest gestegen. In NRC zegt Berry Wammes, directeur van de NBA, dat accountantskantoren naar schatting in totaal ‘meer dan duizend’ mensen zoeken. Met aanbrengbonussen voor eigen mensen, masterclasses en reisjes proberen de kantoren kandidaten te lokken en voordeel te behalen op concurrerende wervende kantoren.

LinkedIn

Het inzetten van het netwerk van eigen medewerkers in het werving- en selectieproces heet (employee) referral recruitment. Zo wordt hen gevraagd op hun Linkedin-accounts vacatures uit te zetten. Aanzienlijk goedkoper, en de toekomstig werkgever weet al enigszins welk vlees hij in de kuip heeft. Bovendien is deze vorm van arbeidsmarktcommunicatie veel goedkoper dan werving via de gebruikelijke kanalen, zoals adverteren. De kwaliteit van de kandidaten is hoger. Eigen medewerkers schuiven niet graag iemand naar voren te die bij voorbaat ongeschikt is. Zij kennen de bedrijfscultuur. Een mismatch straalt ook op henzelf af.

Latent werkzoekenden

Met referral recruitment worden ook latent werkzoekenden bereikt. Mensen die al een baan hebben en niet op zoek zijn naar iets anders, maar niet voorkomen in de kaartenbakken van recruiters en vraag- en aanbodsites. Maar misschien staan ze wel open voor een baan die beter beloond wordt, dichter bij huis is, groei- en ontwikkelkansen en autonomie biedt, vrijheid om de eigen werktijd in te delen, of wat voor motief ook.

Aantrekkelijk beroep

Het accountantsberoep is nog steeds aantrekkelijk, blijkt volgens uit het feit dat veel afgestudeerden de afgelopen jaren voor het vak kozen. Het aantal mensen dat accountant wil worden neemt niet structureel af: vorig jaar begonnen 1.152 mensen de driejarige praktijkopleiding tot accountant. Die opleiding volgen ze naast hun werk, nadat ze een universitaire studie afrondden. In NRC verklaart Wammes het tekort door andere factoren. De aangetrokken economie zorgt voor meer vraag naar accountantsdiensten. Daarnaast moeten kantoren de controlekwaliteit verbeteren, waardoor meer mensen werken aan dezelfde opdrachten.