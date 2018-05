‘Senior partners ontvluchten beroep door aansprakelijkheid’

Steeds meer senior partners ruilen het beroep in voor een baan als consultant of gaan vroeger met pensioen door de wet- en regelgeving en onduidelijkheid over de rol en aansprakelijkheid van de accountant. Dat schrijft The Economist.

Het achtergrondartikel gaat in op de reeks spraakmakende schandalen van de afgelopen tijd waarin ook de rol van de accountant op veel belangstelling mag rekenen. Genoemd worden onder meer de schandalen bij Carillion, Steinhoff en Colonial Bank, kwesties waarbij respectievelijk KPMG, Deloitte en PwC geconfronteerd worden met rechtszaken en onderzoeken vanwege het vermoeden van slecht of gebrekkig uitgevoerde controles.

Niet eens over inhoud

Volgens The Economist is een van de problemen waar de accountantskantoren mee worstelen dat de wetgever, toezichthouders, investeerders en rechtbanken het niet eens zijn over de inhoud van controles. In het artikel wordt Robert Litjens van de Universiteit van Tilburg aangehaald, die zegt waarom falende controles vaak niet ontdekt worden. Een is dat administraties van bedrijven zo omvangrijk zijn, dat er slechts steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden. Data-analyse kan zorgen voor het ontdekken van meer afwijkingen en onvolkomenheden.