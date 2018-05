Exact-eigenaar Apax neemt Amsterdams cloud-bedrijf over

Private-equityhuis Apax heeft IT-bedrijf Expereo uit Amsterdam overgenomen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Carlyle Group, die het bedrijf in 2014 in handen kreeg.

Apax is in Nederland ook eigenaar van softwarehuis Exact, via zijn in Londen gevestigde investeringsfonds. Eind januari kondigde het investeringsbedrijf aan zijn aanwezigheid in Nederland te willen versterken door de benoeming van oud-KPMG-partner Onno Sloterdijk als senior adviseur.

Clouddiensten

Het in 2004 opgerichte Expereo levert cloud- en internetdiensten aan internationaal werkende bedrijven en instellingen. Het is actief in 190 landen en heeft naast de vestiging in Amsterdam vestigingen in de Argentinië, Brazilië, Dubai, Singapore, en de VS. Het heeft meer dan 11.500 websites onder beheer in 190 landen. Vorig jaar behaalde het een omzet van €92 miljoen, waarop een nettowinst werd geboekt van ruim €5 mln. In een persverklaring stelt Experio dat de nieuwe eigenaar de groei bij het IT-bedrijf wil versnellen.