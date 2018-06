4 tijdwinners voor de salarisadministrateur

‘De adviestaak wordt ook voor salarisadministrateurs steeds belangrijker’ en ‘de werkdruk blijft maar stijgen’. Deze constateringen staan in het recente Trendonderzoek salarisprofessionals 2017 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Hoe kan je slimmer werken, werkdruk verlagen én tijd winnen voor je adviesrol? Deze 4 tips helpen je op weg. Door Vera Lenaerts (Exact)

Tip 1: Lever mutaties digitaal aan

Salarisadministrateurs besteden tussen de 45-60% van hun werkweek aan het verwerken van mutaties, stelt het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017. Snelle winst verkrijg je door een uniforme, digitale aanlevering via een portaal in plaats van per email, WhatsApp, Excel of papier. De salarisadministrateur hoeft zich nu alleen nog maar bezig te houden met uitzonderingen en controles en houdt dus meer tijd over voor advieswerkzaamheden. Accountantskantoor Joanknecht, dat maandelijks 4.500 loonstroken verwerkt, heeft deze exercitie succesvol doorgevoerd. Het resultaat: de jaarafsluiting gaat automatisch in plaats van een half uur per klant. Piekmomenten zijn verdwenen omdat de aanlevermomenten met de klant zijn afgestemd. Klanten worden niet opgezadeld met meer werk, want ze moeten sowieso hun mutaties doorvoeren. Alleen doen ze dat nu via een portaal in plaats van verschillende media. Door die standaardisatie heeft de klant inzicht in zijn salarisadministratie.

Tip 2: Gebruik een automatische bankkoppeling

De automatische bankkoppeling is de eerste stap naar automatisering. De praktijk leert dat veel kantoren die niet gebruiken, omdat ze geen betalingen willen doen voor hun klanten. Dit is echter een misvatting. Met de bankkoppeling voer je geen betalingen uit, je zet ze klaar. De klant controleert en accordeert ze zelf. De klant is dus zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Medewerkers afzonderlijk hun salaris overmaken? Hoeft niet. Moderne software genereert een SEPA-bestand dat je direct kunt importeren in de bankomgeving waardoor de salarisbetalingen klaar staan voor je klant. Bankieren klanten bij ING en Rabobank, dan is zelfs deze handmatig import niet nodig. Dat scheelt niet alleen tijd, je voorkomt ook fouten doordat handmatige invoer is verdwenen.

Tip 3: Integreer de financiële en de salarisadministratie

Handmatige invoer van alle salarisjournaalposten kost voor een klein administratiekantoor al snel een hele werkdag. Die tijd bespaar je als je boekhouding is geïntegreerd in je salarisverwerking. Je voorkomt fouten en bent geen tijd meer kwijt aan het overzetten van informatie. Die tijdsbesparing is nog groter in combinatie met de bankkoppeling. Een bijkomend voordeel van de integratie van de boekhouding en de salarisadministratie komt naar voren in de werkkostenregeling. Financieel georiënteerde mensen hebben vaak geen zicht op de loonkosten terwijl salarisadministrateurs de boekhouding niet scherp hebben. Integreer je deze administraties, dan zijn de kosten die in de financiële administratie zijn geboekt op de grootboekrekening Werkkosten ook zichtbaar in de salarisadministratie. Je ziet direct de boekingen inclusief en exclusief het BTW-bedrag. Het is direct duidelijk wat de vrije ruimte is en of je eventueel eindheffing moet betalen. Stuur de werkkosten automatisch mee in de loonaangifte aan het begin of einde van het boekjaar.

Tip 4: Verloon al je DGA-administraties tegelijkertijd

Een eenvoudige salarisadministratie is die van de DGA. Toch zijn veel kantoren daar elke maand weer een hoop tijd aan kwijt. Die tijd gaat zitten in het switchen tussen administraties om de verloningen te doen en dan nog een keer om de aangiftes te versturen. Wist je dat je al je DGA-administraties tegelijk kunt verlonen? Selecteren, berekenen, controleren, definitief maken en dan kan de aangifte ook de deur uit. En de loonstrook? Die wordt automatisch verstuurd of klaargezet in een portaal. Loonaangiftedocumenten, betaaladvieslijsten, SEPA-bestanden worden automatisch verzonden bij de afronding van de verloning.

Bio Vera Lenaerts

Vera is dé salarisexpert van het Exact Online presales consultancyteam. Al drie jaar bezoekt ze accountants- en administratiekantoren voor advies over de juiste salarissoftware. Vera heeft ontdekt dat de combinatie van automatisering, professionaliteit en nauwkeurigheid een grote uitdaging is voor kantoren. Ze ondersteunt hen graag om uitdagingen in de salarisverwerking aan te gaan.

