Misschien heb je de term al eens gehoord: PSD2. Een nieuwe Europese richtlijn voor financiële instellingen, die op 13 januari 2018 is ingevoerd. Maar wat is het precies en wat kan er veranderen op het gebied van boekhouden? Ik geef je er graag uitleg over in mijn blog ‘PSD2: eenvoudiger toegang tot bankgegevens van klanten‘.

PSD2 staat voor Payment Service Directive 2 en is de herziene Europese PSD-richtlijn die in 2007 werd ingevoerd. Met de PSD wetgeving beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren. Het doel was om het grensoverschrijdende betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlandse betalingsverkeer in elk EU-land.

De richtlijn PSD2 geldt sinds 13 januari 2018 en heeft als doel om innovatie, concurrentie en efficiëntie van betaaldiensten te bevorderen. Ook voor nieuwe (online) spelers die toegetreden zijn binnen het betalingsverkeer.

Gedurende dit en het volgende jaar zullen we steeds meer van PSD2 gaan merken. Een van de belangrijkste gevolgen van de herziening is, dat banken gedwongen worden om hun banksystemen toegankelijk te maken voor derden. Hiermee wordt het voor derde partijen mogelijk om online betaaltransacties te initiëren (betaalinformatiedienstverlener) of om rekeninginformatie te verkrijgen (rekeninginformatiedienstverlener), mits de rekeninghouder daar toestemming voor heeft gegeven.

Rekeninginformatiedienstverlener

Als een bedrijf een rekeninginformatiedienstverlener is, betekent dit dat het mag vragen om informatie van de bankrekening te zien. Dit geeft allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo wordt het onder andere mogelijk om in een dashboard actuele rekeninginformatie te tonen van een of meerdere rekening(en), eventueel bij verschillende banken. Dit stelt consumenten en bedrijven in staat om hun financiële positie beter te monitoren en risico’s beheersbaar te houden.

Betaalinformatiedienstverlener

Aanbieders van boekhoudsoftware kunnen ook betaalinformatiedienstverlener worden. Dit betekent dat er vanuit de boekhoudsoftware facturen kunnen worden betaald. Op dit moment wordt dit slechts door twee grootbanken ondersteund. Er wordt dan een betaalopdracht ter goedkeuring naar de internetbankieren omgeving verzonden. De rekeninghouder moet inloggen in internetbankieren en daarna de betaalopdracht nog eens autoriseren in zijn verzendlijst. Een stuk omslachtiger dus!

Wat betekent dit voor de accountancy?

Als accountant of financieel adviseur kun je dankzij PSD2 alle bankgegevens van je klanten gebruiken, als de rekeninghouder hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maakt niet uit of de bankgegevens over verschillende banken zijn verspreid of dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende type bankrekeningen. Zo is straks bijvoorbeeld ook de informatie van een spaarrekening (mits het saldo vrij opneembaar is) toegankelijk.

Als mkb’er is met name de mogelijkheid om te kunnen betalen vanuit het boekhoudpakket interessant. Alle informatie die de bank nodig heeft om de betaling uit te voeren, is voor de bank meteen beschikbaar. Het overtypen van bedragen en rekeningnummers is straks verleden tijd waardoor er geen kans meer is op het maken van typefouten.

Voor softwareleveranciers (en voor banken) is PSD2 een echte revolutie. Software-oplossingen kunnen uitgebreid worden met allerlei nieuwe functies die je traditioneel alleen bij een bank zag. Aan de andere kant moet de techniek ‘onder de motorkap’ dit natuurlijk wel ondersteunen. Oude systemen worden vervangen door nieuwe, communicatiestandaarden moeten worden geïmplementeerd en de veiligheid moet van het allerhoogste niveau zijn.

Toezicht op PSD2

Deze diensten brengen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, want toegang tot iemand zijn bankrekening is niet niets. Om deze reden zijn er veel partijen betrokken bij het omzetten van deze Europese richtlijn in de Nederlandse wet. Denk aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en allerlei consumentenorganisaties zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond. Daarnaast moet een derde partij, voordat zij de in deze blog beschreven diensten mogen aanbieden, een vergunning hebben die wordt uitgegeven door de Nederlandse Bank (DNB).

En als laatste punt, niet onbelangrijk: privacy. Een bedrijf moet altijd uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de rekeninghouder voordat ze de bankgegevens mogen gebruiken. Die data mag dan alleen voor dat doel en door dat bedrijf worden gebruikt en moet vervolgens goed beveiligd worden.

Wanneer gaan we iets van PSD2 merken?

De richtlijn had per 13 januari in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moeten zijn. Nederland heeft dat, net als veel andere Europese landen, niet gehaald. Het wachten is nu op de Eerste en Tweede Kamer die de wet naar verwachting kort na het zomerreces zullen behandelen. Als de richtlijn in de Nederlandse wet is opgenomen, hebben de banken tot september 2019 de tijd om te voldoen aan alle eisen die door de wet worden voorgeschreven.

Ik hoop dat deze informatie je duidelijk maakt wat er met de invoering van PSD2 voor de accountancy verandert. Voor de totstandkoming van deze blog heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van mijn collega Robert Baars.

Aïda de Reede is Product Manager Accounting bij Wolters Kluwer Tax & Accounting