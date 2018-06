Staatssecretaris ziet geen toename fiscale problemen bij grenswerkers

Staatssecretaris Menno Snel van Financien zegt het signaal dat steeds meer mensen nadelige gevolgen ondervinden als gevolg van een verschillende interpretatie van belastingregels niet te herkennen. De Gelderlander meldde in april dat steeds meer bedrijven en Nederlanders die in Duitsland werken klem komen te zitten tussen de belastingdiensten van beide landen.

Veel Nederlanders zouden in de problemen komen door bijvoorbeeld dubbele aanslagen voor de loon- of inkomstenbelasting. In extreme gevallen zou zelfs een hogere belasting dan het inkomen moeten worden betaald. De toename is te verklaren doordat steeds meer Nederlanders over de grens werken, schreef het regionale dagblad.

Geen cijfers

De Kamerleden Lodders en Middendorp (VVD) stelden vragen over de kwestie en wilden onder anderen van Snel weten of hij zich herkent in het beeld dat de fiscale problemen voor grenswerkers toenemen. Er blijken volgens de staatssecretaris geen cijfers beschikbaar te zijn, schrijft Snel als antwoord. Wel stelt de bestuurder dus geen toename te zien. ‘Dit neemt niet weg dat de fiscale positie van grenswerkers soms complex kan zijn’, schrijft Snel. ‘Dat ontstaat met name door de (samenloop van) verschillende (belasting)regels waar een grenswerker mee te maken kan krijgen.’