Grenswerkers in de problemen met Duitse en Nederlandse fiscus

Steeds meer bedrijven en Nederlanders die in Duitsland werken komen klem te zitten tussen de belastingdiensten van beide landen, meldt dagblad de Gelderlander. Volgens accountantskantoor Flynth, dat een aantal vestigingen in de grensstreek heeft, komen veel Nederlanders in de problemen door bijvoorbeeld dubbele aanslagen voor de loon- of inkomstenbelasting. In extreme gevallen zou zelfs een hogere belasting dan het inkomen moeten worden betaald.

Groeiend probleem

De toename van de problemen wordt veroorzaakt doordat steeds meer Nederlanders over de grens werken. Ook de Nederlandse consul in het Duitse Kleef, Freddy Heinzel, constateert een groei van het aantal probleemgevallen. Volgens Heinzel zorgen vooral de BTW-afdracht en de ondernemersbelasting voor problemen. Werknemers en bedrijven zijn vaak onvoldoende op de hoogte van het belastingconvenant tussen Nederland en Duitsland waarmee dubbele belastingaanslagen moeten worden voorkomen. Vanwege die onbekendheid gaat het vaak mis.

BTW-naheffing

Verschillende Nederlandse touringcarbedrijven kregen onlangs BTW-naheffingen vanuit Duitsland, weet de Gelderlander. Daarbij gaat het volgens brancheorganisatie KNV Bus niet om grote bedragen, maar vanwege de krappe marges in de branche hebben de naheffingen volgens woordvoerder Hilbert Michel wel grote invloed.

Complexe belastingregels

Michel wijst op de complexe belastingregels voor de vervoersbranche, die wat zijn organisatie betreft in alle landen gelijk zouden moeten worden getrokken. Een busbedrijf dat vanuit Nederland naar Italië rijdt moet bijvoorbeeld ook in Duitsland en Oostenrijk BTW afstaan. ,,Je moet echt doorgeleerd hebben om dit goed te doen als bedrijf’’, stelt Michel in de regionale krant.

Bron: de Gelderlander