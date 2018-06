VEB schikt na jaren met Deloitte in Ahold-zaak

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een schikking getroffen met accountant Deloitte over een compensatieregeling voor beleggers vanwege de grote boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 aan het licht kwam.

Met de schikking komt na zo’n vijftien jaar een einde aan het juridisch geschil. Deloitte stelt, zonder schuld of aansprakelijkheid te erkennen, een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking aan beleggers die ten tijde van de affaire Ahold-aandelen in bezit hadden en VEB-lid zijn. Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure, verklaart de VEB op haar site.

Ahold schikte in 2005 zelf al voor een miljard euro met beleggers. De nu getroffen regeling betreft een door de VEB aangespannen procedure in 2012, waarbij miljarden aan schade werden geclaimd bij de accountant.

Overigens hadden diverse gerechtelijke instanties de afgelopen jaren al aangegeven dat de fraude mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld, zo merkte het daarbij op.

De beurskoers van Ahold kwam begin 2003 in een vrije val toen een enorm boekhoudschandaal aan het licht kwam. Zo bleken bij de toenmalige tak US Foodservice de cijfers kunstmatig opgeblazen. De affaire kostte toenmalig Ahold-topman Cees van der Hoeven en financieel directeur Michiel Meurs de kop. Beide bestuurders werden ook vervolgd voor hun rol in het boekhoudschandaal. Van der Hoeven kreeg alleen een boete, Meurs bovendien een voorwaardelijke gevangenisstraf.

