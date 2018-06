FC Twente sluit deal van 4,4 miljoen euro met fiscus

FC Twente heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over een naheffing van 4,4 miljoen euro. De club uit Enschede moet dat bedrag betalen omdat het te weinig loon- en omzetbelasting heeft afgedragen in de periode 2011-2015. De Belastingdienst had Twente eerder al een boete van 250.000 euro opgelegd.

Van de naheffing heeft een bedrag van 2,9 miljoen euro betrekking op de transfer van Dusan Tadic. FC Twente had al rekening gehouden met een naheffing en daar een bedrag van 5,9 miljoen euro voor gereserveerd. Het betekent echter niet dat FC Twente dit bedrag op dit moment beschikbaar heeft, liet de club in een verklaring weten. ‘FC Twente heeft aan de onderzoeken van de Belastingdienst haar volledige medewerking verleend’, schrijft de gedegradeerde club. ‘Over de verschillen van inzicht is tussen de Belastingdienst en FC Twente langdurig en in goede harmonie gesproken. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt.’

Vorige week al bekend dat een accountant een tijdelijke doorhaling van 1 maand krijgt vanwege het goedkeuren van jaarrekeningen van de club.

Bron: ANP