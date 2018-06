‘Geef Kamer van Koophandel rol in bestrijding criminaliteit’

De Kamer van Koophandel moet de mogelijkheid krijgen om bij te houden of personen die zich willen inschrijven of nieuwe vestigingen openen eerder in de fout zijn gegaan. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil daarnaar kijken.

Onkruid

De ondernemersorganisaties deden de oproep tijdens een bijeenkomst voor ondernemers over ondermijning door de georganiseerde misdaad, waarbij de minister ook aanwezig was. De Kamer van Koophandel houdt nu niet bij wat de achtergrond is van mensen die zich komen inschrijven als ondernemer. Dat betekent dat ook fraudeurs, katvangers en andere ‘foute’ personen zich steeds met een nieuw ‘bedrijf’ kunnen inschrijven. ‘Zo kan het onkruid dat eerder is weggehaald, elders weer opduiken. Daar hebben overheid én ondernemers last van en schade door’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Valse concurrentie

Zo kan het gebeuren dat er meer honderd bedrijven gevestigd zijn in een simpel rijtjeshuis. Of er zijn veel meer bedrijven of winkels van een bepaalde soort aanwezig in een gebied dan economisch haalbaar is. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor witwassen, heling of opslag van drugs. De aanwezigheid van dit soort bedrijven leidt ook tot valse concurrentie, aangezien de prijzen die worden gehanteerd niet worden vastgesteld op een reële verhouding tussen kosten en verkoopprijs.

Privacy

Minister Dekker gaf zelf aan dat criminelen niet moeten worden beschermd maar aangepakt. ‘Privacy is belangrijk, maar wie in de fout gaat verspeelt rechten. De overheid en regels moeten ondernemers en de politie niet tegenwerken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.’

Bron: MKB Nederland