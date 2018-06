PSD2 stap dichterbij in Nederland

Het ziet er naar uit dat nieuwkomers op de betaalmarkt relatief snel toegang kunnen krijgen tot de bankgegevens van consumenten. Het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn het met elkaar eens geworden over de regeling van het toezicht in de wet.

Dat blijkt uit een brief van minister Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer (foto). Het privacytoezicht wordt volledig toegewezen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, staat in de brief. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond nog dat DNB een deel van dat toezicht voor zijn rekening zou nemen. De AP had daartegen bezwaar.

PSD2

Het overleg tussen de drie partijen is een uitvloeisel van de invoering van de Europese betaalrichtlijn PSD2. Die is begin dit jaar al ingegaan, maar de zaak liep in Nederland vertraging op omdat het toezicht nog niet geregeld was. Die hobbel is nu genomen. Door ook niet-banken toegang te geven tot betaaldata van klanten – met toestemming van de klant – hoopt de Europese Commissie de macht van de banken in te perken. De wet moet daarvoor nog wel eerst door de Eerste en Tweede Kamer. Pas daarna kan DNB vergunningen verlenen aan nieuwe spelers.