‘Storecove breekt door €100 miljoen aan e-facturen’

Storecove ontving en verstuurde op jaarbasis voor €100 miljoen aan e-facturen over haar platform, laat het bedrijf weten.

Om e-facturatie te laten werken, dienen zowel de verzender als ontvanger aangesloten te zijn op PEPPOL. De factuur wordt automatisch in het boekhoudprogramma afgeleverd wanneer beide partijen over een PEPPOL-ID beschikken. Wanneer de ontvanger niet aangesloten is, wordt de factuur via e-mail afgeleverd, zowel in PDF als e-factuur. ‘De verzender van e-facturen via PEPPOL stimuleert het gebruik van het netwerk bij de ontvanger’, zegt Dolf Kars, founder en CEO van Storecove. ‘Hoe meer mensen zich aansluiten op PEPPOL, hoe groter de onderlinge voordelen zijn. Het is dus in het belang van de verzender om de ontvangers aan te wakkeren. Wij verwachten de komende jaren onder andere om die reden een explosieve groei van het totaalbedrag aan omzet dat wij factureren via PEPPOL.’