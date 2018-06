Bartjan Zoetmulder nieuwe voorzitter NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering Bartjan Zoetmulder als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Maurice de Kleer op, die na drie jaar reglementair is afgetreden.

Mr. Bartjan Zoetmulder (1969) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 2003 tax partner bij Loyens & Loeff, kantoor Amsterdam. Zijn praktijk richt zich met name op de Nederlandse en internationale vastgoedmarkt; hij adviseert zowel Nederlandse, Europese, Amerikaanse als Aziatische vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Bartjan Zoetmulder keert terug in het NOB bestuur, waarvan hij van 2008-2016 ook al deel uitmaakte. Daarnaast was hij van 2015-2017 voorzitter van de NOB-kerngroep Nederland Investeringsland. In die laatste functie had hij vele contacten met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst en met vertegenwoordigers van de EU en de OESO, het internationale bedrijfsleven, de politiek en de media.

In zijn eerste jaarrede als voorzitter ging Zoetmulder in op de NOB-strategie voor de komende drie jaar. Het behartigen van de beroepsmatige belangen van de ruim 5200 leden, het verzorgen van opleidingen en het voorzien in een eigen tuchtrecht zijn daarvan vanzelfsprekende onderdelen. Ook rechtszekerheid en rechtsbescherming zijn belangrijke thema’s in de komende jaren. Daarnaast wil de NOB zich nog meer richten op haar maatschappelijke taak. Citaat: “De NOB levert, gevraagd en ongevraagd en op elk moment, bijdragen aan het wetgevingstraject en de maatschappelijke discussie over belastingen. We doen dat vanuit de inhoud en vanuit onze praktijkervaring en op een zo breed mogelijk fiscaal terrein. Als fiscale denktank stellen wij onze expertise ter beschikking aan iedereen die daaraan behoefte heeft.”

Bron: NOB