EU-ministers akkoord over aanpak BTW-fraude

De EU voert de strijd tegen BTW-fraude op. Nationale belastinggegevens worden elektronisch aan elkaar gekoppeld om snel zicht te krijgen op verdachte gevallen. Ook krijgt Eurofisc, een netwerk van fraude-experts dat op Frans-Nederlands initiatief informatie uitwisselt, meer bevoegdheden voor grensoverschrijdend fraudeonderzoek.

Dat zijn de ministers van Financiën in Luxemburg overeengekomen. Nederland is een groot voorstander van nauwere samenwerking tussen de EU-landen om grensoverschrijdende BTW-fraude terug te dringen. Volgens de Europese Commissie loopt de EU jaarlijks zo’n 150 miljard euro aan BTW-inkomsten mis, bijvoorbeeld door gesjoemel in de autohandel. Fraudeurs maken daar misbruik van het verschil tussen de BTW op nieuwe en gebruikte auto’s. Ze verkopen nieuwe auto’s als tweedehands en zijn daardoor minder BTW kwijt.

Bron: ANP