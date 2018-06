Fraudeonderzoek ING duurt langer dan verwacht 

De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere vormen van fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar extra informatie te krijgen waarmee meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal.

ING heeft eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid “aanzienlijk” kunnen zijn. Naast de Nederlandse autoriteiten, hebben ook de Amerikaanse autoriteiten om informatie gevraagd.

ING maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek te zijn. Het gaat om een aantal witwas- en corruptiezaken waarin het financiële concern als verdachte is aangemerkt.

Bron: ANP