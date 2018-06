Vermogensbeheerders snakken naar eenduidige regels

Vermogensbeheerders verkeren wereldwijd in grote onzekerheid over de koers die zij als gevolg van regelgeving gedwongen worden te varen. De voorgenomen afspraken tussen regelgevers in de verschillende landen om na de financiële crisis om door middel van regelgeving de integriteit van de sector te waarborgen en de risico’s voor zowel overheden als consumenten te verminderen, raken steeds verder naar de achtergrond, aldus KPMG.

Nationale regelgevers varen steeds meer hun eigen koers, waardoor de wens om te komen tot één wereldwijd stelsel van regels in gevaar komt. ‘De Verenigde Staten zijn tot het inzicht gekomen dat niet alle regelgeving van ná de crisis de sector goed heeft gedaan’, zegt Lennart Cattel van KPMG’s regulatory adviespraktijk. ‘Er is op dit moment een duidelijke trend tot deregulering, waarbij een route wordt ingeslagen die aanzienlijk verschilt van de andere landen. Buiten de Verenigde Staten werken veel landen juist aan nieuwe regelgeving. De grote verschillen tussen landen komen vooral tot uitdrukking als het gaat om de systeemrisico’s, risico’s die inherent zijn aan het vermogensbeheer.”