Bankkoppeling Snelstart met ING en Triodos

Boekhoudsoftwarebedrijf SnelStart komt met twee nieuwe bankkoppelingen. Het bedrijf koppelde al met Rabobank, ABN AMRO en Knab voor de verwerking van actuele bankgegevens in de boekhoudingen van haar klanten. Voor zakelijke klanten van ING en Triodos was het nog even wachten, maar inmiddels hebben de banken en de softwareleverancier een automatische koppeling doorgevoerd. Het handmatig inlezen van bankmutaties in de administratie is vanaf nu niet meer nodig.

ING

SnelStart en ING laten voor ruim 12.500 gezamenlijke klanten een wens in vervulling gaan. De bankkoppeling bespaart zowel ondernemer als accountant veel tijd. Volautomatisch worden bankafschriften dagelijks (doordeweeks) in de online administratie verwerkt. Per bank betaalde facturen worden direct gematcht met boekingen. Dit werkt niet alleen sneller, het voorkomt ook (typ)fouten.

Triodos

Triodos koppelt dit voorjaar voor het eerst met een aantal grote boekhoudsoftwareleveranciers, waaronder SnelStart. Beide organisaties richten zich op duurzame en maatschappelijk betrokken ondernemingen. De bankkoppeling zorgt er onder andere voor dat efficiënter wordt gewerkt. Papierverspilling is verleden tijd. De Triodos-bank verwerkt 365 dagen per jaar mutaties, dat maakt deze bank uniek. Op vrijdag geboekt, betekent de volgende dag al in de administratie.

Online administraties

SnelStart speelt met deze samenwerking in op de toekomst. De bankkoppelingen van ING en Triodos werken alleen met online administraties. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Europese regelgeving omtrent het delen van rekeninginformatie. De herziene betaalrichtlijn PSD2 (Payment Services Directive) wordt naar verwachting nog in 2018 van kracht in Nederland. Deze verplicht Europese banken om betaalrekeningen van particulieren, na toestemming, inzichtelijk te maken voor derden, zoals boekhoudsoftwareprogramma’s.