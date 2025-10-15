SnelStart haalt Zwitserse investeerder aan boord

Softwarebedrijf SnelStart is met het oog op verdere groei een samenwerking gestart met private-equitypartij BU Bregal, met hoofdvestiging in Zwitserland.

Wat precies de aard is van de samenwerking, is niet bekend. Familiebedrijf SnelStart bestaat sinds 1982 en biedt inmiddels ruim 170.000 klanten boekhoud- en administratiesoftware voor zzp’ers, kleine ondernemingen en accountantskantoren. Onder de klanten zijn volgens SnelStart ruim 5.000 accountantskantoren.

Grote investeerder

BU Bregal, opgericht in 2015, heeft ruim € 7 miljard aan vermogen onder beheer en noemt zich de grootste midcap-investeerder met hoofdkantoor in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). BU-fondsen hebben geïnvesteerd in ruim 150 bedrijven met in totaal meer dan 29.000 werknemers. BU Bregal stelt ook nauwe banden te hebben met C&A-familie Brenninkmeijer, zelf actief als investeerder via Egeria.

De strategische samenwerking is volgens de investeerder gebaseerd op “een gedeelde ambitie om SnelStarts marktleiderschap verder te versterken, innovatie te versnellen en klanten nog meer waarde te bieden door middel van technologie, service en operationele excellentie”.

OR moet nog goedkeuren

Herman Weessies, mede-eigenaar en CEO van SnelStart, heeft het over “de juiste partner voor de volgende groeifase”. “We zochten niet alleen een financiële partner, maar iemand die ons helpt onafhankelijk te blijven en verder te bouwen aan het platform dat we voor ondernemers hebben ontwikkeld.” De overeenkomst ligt nog wel voor advies bij de ondernemingsraad van SnelStart; ook de toezichthouders moeten nog goedkeuring verlenen.

BU is al ruim acht jaar actief in Nederland, onder meer via een investering in online printplatform HelloPrint.

Norbert Heller, partner bij BU: “SnelStart is een bijzonder bedrijf dat door sterk ondernemend leiderschap, een duidelijke visie en klantgerichtheid een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt. We zijn overtuigd van het verdere potentieel van de onderneming en kijken ernaar uit een bijdrage te kunnen leveren aan het verdergaande succes. Met onze software-expertise, pragmatische aanpak en langetermijnvisie willen we helpen de leidende marktpositie van SnelStart verder te versterken. Wij zijn geïnspireerd door de passie en toewijding van Herman en zijn team en zijn er trots op dat wij hem op dit pad mogen vergezellen. ”

Philipp Struth, partner bij BU: “BU is al meer dan acht jaar actief in Nederland en ondersteunt hier ondernemingen bij hun groeiambities in de regio. Met SnelStart zetten we een volgende stap: we brengen onze diepgaande expertise samen in een partnerschap met een marktleider van Nederlandse bodem. Nederland kent veel sterke, vaak nog relatief onbekende groeibedrijven. Wij staan klaar om die te helpen hun volledige potentieel te benutten.”