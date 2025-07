Fintech Flow overgenomen door Snelstart

Fintechbedrijf Flow, specialist in embedded finance, maakt sinds kort deel uit van de SnelStart groep. Die stap is aantrekkelijk voor de leverancier van administratieve software voor het mkb: volgens McKinsey zal de markt voor embedded finance in Europa binnen vijf jaar meer dan €100 miljard waard zijn.

Embedded finance is het naadloos integreren van financiële diensten, zoals betalingen of financiering, in niet-financiële software zoals boekhoudprogramma’s of apps.

De stap volgt volgens de betrokkenen op de succesvolle samenwerking tussen Flow en SnelStart in het aanbieden van embedded banking-oplossingen, mede mogelijk gemaakt door Adyen’s banking-as-a-service platform.

Golden Egg Check Capital heeft in 2024 geïnvesteerd in Flow. De overname door SnelStart betekent een exit in de portfolio van GEC Capital.

De betrokken partijen melden: ‘Flow staat bekend om zijn innovatieve benadering van geldautomatisering en embedded banking, met technologie die financiële diensten zoals zakelijke rekeningen, betaaloplossingen of financiering naadloos integreert in softwareplatformen zoals boekhoudpakketten en fintech-apps. Met de nieuwe stap wil oprichter Daan van Klinken embedded finance écht schaalbaar maken binnen het MKB; Flow blijft daarbij als zelfstandig merk en team opereren, inclusief eigen productontwikkeling en missie, terwijl het profiteert van de schaalgrootte, expertise en klantenbasis van SnelStart – zonder de wendbaarheid van een innovatief fintechbedrijf te verliezen.’