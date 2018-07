Nieuwe raad van commissarissen voor Accon avm

Accon avm past haar corporate governance structuur aan door een splitsing te maken tussen het Bestuur van de Stichting, die de aandelen van Acconavm houdt, en de Raad van Commissarissen. Deze wijziging moet de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen door middel van onafhankelijk toezicht. Om deze redenen heeft het kantoor per 1 juli 2018 een volledig nieuwe Raad van Commissarissen aangesteld. Accon avm controlepraktijk b.v. is vanaf 1 juli als werkmaatschappij onderdeel van de Accon avm groep b.v. Eerder stonden de Accon avm controlepraktijk b.v. en de Accon avm groep b.v. juridisch gezien los van elkaar, waarbij er wel sprake was van een personele unie tussen Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. Om onafhankelijk toezicht te waarborgen, is – zo stelt het kantoor – besloten om een volledig nieuwe onafhankelijke Raad van Commissarissen te benoemen. Volgens Peter Feijtel, CEO van Accon avm moet de nieuwe structuur zorgen ‘… voor meer overzicht en transparantie. Daarbij zijn de commissarissen met hun diverse achtergronden een krachtige toevoeging voor onze accountantsorganisatie en de strategie die wij nastreven.’

Nieuwe leden RvC

De nieuwe leden die zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen zijn de heren R.M.M.A. Droste, M.A. Bongers, G.W. van de Luitgaarden, J. Helgering en jhr. A.W. Beelaerts van Blokland. Over de achtergronden van de personen biedt Accon avm geen informatie.

Accon avm in behaalde over 2016 – het laatste jaar waarover de cijfers van het kantoor bekend zijn – een omzet van € 93,8 miljoen. In 2015 haalde het kantoor nog een omzet binnen van € 100 miljoen en over 2009 nog ruim € 115 miljoen.