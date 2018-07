‘Onderzoek naar belastingzaken Afrojack’

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar belastingfraude door DJ Afrojack. Dat meldt De Telegraaf. De zaak zou samenhangen met de arrestatie van zijn adviseur Frank B., wel ‘fiscalist van de sterren’ genoemd. De FIOD viel in maart het kantoor en de woning van B. binnen, na een aangifte van een andere DJ, Headhunterz. Hij zou Nederlandse artiesten hebben geadviseerd en geholpen om op papier te emigreren, met als oogmerk belastingontduiking. Onder meer naar Cyprus en Guernsey.

Serieus

Eind mei zou de FIOD een inval hebben gedaan bij de ex-manager van Afrojack (op de foto, Wikipedia), met wie hij in 2015 brak. Zijn huidige manager heeft de krant gezegd dat de DJ ‘op dit moment’ geen commentaar geeft op de zaak. De zegsman beklemtoonde dat de DJ zich niet dagelijks bezighoudt met zijn financiën. ‘Afrojack is als dj/producer hoofdzakelijk met het maken van muziek bezig. Hij neemt deze zaak heel serieus en heeft zelf niets te verbergen voor de FIOD. Hij herkent zich niet in de veroordelende berichtgeving die inmiddels in de media is verspreid over deze zaak.’