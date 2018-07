Drie technologieën die de productiviteit voor accountants verbeteren

Nadruk op efficiency is belangrijk om uw bedrijf rendabel en gezond te houden. Ongeacht de omvang of de rechtsvorm van uw bedrijf zijn er zeer waarschijnlijk gebieden waar de efficiency van uw accountancywerkzaamheden beter kan.



Hebt u het productiviteitsniveau bij uw bedrijf de laatste tijd nog geëvalueerd? Als u dit hebt gedaan en u zag dat de productiviteit niet zo hoog was als verwacht, dan zijn er talloze manieren waarop u dit kunt verbeteren. Technologie voor accountants is radicaal veranderd in het laatste decennium, en dit biedt mogelijkheden om het spel drastisch te veranderen. Hiervan uitgaand hebben wij enkele leidende technologieën onderzocht die accountantskantoren kunnen helpen slimmer te werken. Laten we eens kijken…

CLOUD COMPUTING

Volgens een Canadees rapport, het ICTC-rapport (Canadian Information and Communications Technology Council) uit 2016, zei 74% van de onderzochte organisaties dat ze cloud computing-technologieën gebruikte.

Omdat het cloudplatform steeds vaker wordt gebruikt, is het belangrijk dat accountants de technologie ook gaan gebruiken en de voordelen ervan te gelde gaan maken. De cloud zorgt voor meer productiviteit, betere samenwerking, meer mobiliteit, lagere kosten en betere veiligheidsmaatregelen.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) & AUTOMATISERING

De president en CEO van CPA.com, een bedrijf dat zich heeft gevestigd als een voorloper op het gebied van opkomende technologieën en als de vertrouwde bedrijfsadviseur voor beoefenaars in de Verenigde Staten, zegt: ‘De volgende golf die leidt tot meer productiviteit en mogelijkheden voor geavanceerde bedrijven is het elimineren van knelpunten in werkprocessen.’ Dat is precies wat automatisering doet; het maakt een eind aan eentonige, handmatige werkzaamheden die tijd en inzet kosten.

Met dit in gedachten verwacht Forbes dat tegen 2020 zowel accountancywerkzaamheden (samenstel en controle) als werkzaamheden in de belasting, payroll en bankwereld volledig geautomatiseerd zullen zijn door technologieën die zijn gebaseerd op AI. Een geautomatiseerd proces dat georganiseerd, herhaalbaar en transparant is, bespaart tijd, vermindert risico’s en zorgt voor vertrouwen in de uitkomsten van rapporten. Op die manier kunnen accountants zich concentreren op diensten die waarde toevoegen en op analyse van data.

DATA FLOW

U moet spreadsheets, zowel op de desktop als in de cloud, zien te vermijden. Volgens Ventana Research worstelt zo’n 44% van de ondernemingen met inconsistente spreadsheets. Een oplossing gebaseerd op een database die de informatie rechtstreeks uit uw accountancysoftware haalt en automatisch en real time door de hele keten laat stromen, elimineert handmatige data-invoer en fouten en produceert één, geconsolideerd rapport.

Zoekt u naar een softwareoplossing die al het hierboven genoemde omvat en die helpt uw productiviteitsniveau te verbeteren? Wij kunnen u helpen. Klik hier voor meer informatie over CaseWare Cloud.