Exact Online krijgt Zeker-OnLine keurmerk

Exact Online heeft na een uitgebreide audit het Zeker-OnLine keurmerk verkregen. Met dit certificaat voldoet de software aan de door Zeker-OnLine gestelde normen voor betrouwbaarheid, veiligheid, functionaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Hiermee is door een onafhankelijke partij bevestigd dat ondernemers en accountants met Exact Online over betrouwbare software beschikken, meldt het softwarebedrijf.

Zeker-OnLine is een keurmerk voor veilige online administratiesoftware. De kwaliteitsaanduiding is een initiatief van de belastingdienst, aanbieders van online administratieve diensten en het platform voor de informatiesamenleving (ECP). Voorafgaand aan de certificering is Exact Online getoetst op 265 aandachtspunten. Zo is de technische infrastructuur gecontroleerd op IT-beheer en beveiliging en de applicatie op functionaliteit. Daarnaast is de juridische infrastructuur beoordeeld.

Extra innovatiekracht

Behalve het verkregen kwaliteitsbewijs voor Exact Online biedt Zeker-OnLine extra innovatiekracht omdat het softwarebedrijf nu kan deelnemen aan pilotprojecten van de belastingdienst. “Denk bijvoorbeeld aan de pilot met automatisch vooraf ingevulde winstaangifte voor kleine ondernemers”, zegt Peter van Katwijk, Principal Product Management Accounting & Localisation bij softwarebedrijf Exact. “Houders van het Zeker-OnLine keurmerk mogen meebeslissen bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving.”

Gebruikersgemak centraal

Exact kan volgens Van Katwijk een grote bijdrage leveren aan de technische realisatie van de administratieve lastenverlichtingsplannen die de overheid wil doorvoeren. “Daarbij stellen we het gemak voor de gebruikers centraal. Dat betekent dat we inzetten op echte automatisering zodat No hands accounting, oftewel automatische verwerking van de boekhouding, op een veilige en betrouwbare manier sneller te realiseren is.”

Tijdens Exact Live op 2 oktober krijgt Exact het certificaat uitgereikt door Stichting Zeker-OnLine.

Bron: Exact