‘Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters geen oplossing voor woningnood’

Afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters zal niet leiden tot vermindering van de startersproblematiek, verwacht De Hypotheker. Een meerderheid van de starters beschouwt de maatregel ook niet als oplossing voor het woningprobleem, blijkt uit een peiling van De Hypotheker onder ruim 400 starters. Het hypotheekadviesbedrijf ziet meer heil in andere maatregelen, zoals een starterspremie of verminderd aflossen.

Schaars woningaanbod

Dat een minderheid van de jonge woningzoekenden vertrouwen heeft in de maatregel is volgens De Hypotheker eenvoudig te verklaren. “Starters hebben vaak al eigen geld gespaard om de bijkomende kosten van een woningaankoop te kunnen financieren”, zegt Menno Luiten, Commercieel Directeur van De Hypotheker. “Deze maatregel kan starters gemiddeld een paar duizend euro schelen, maar het echte probleem zit in het schaarse woningaanbod voor starters en het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Denk hierbij vooral aan starters met een tijdelijk arbeidscontract of een grote studieschuld. Starters verdienen een steuntje in de rug om wel de stap te zetten naar een eerste woning in plaats van te blijven huren of bij ouders in te wonen.”

Tachtig procent aflossen

Dit hoeft volgens De Hypotheker geen onverantwoorde financiële risico’s met zich mee te brengen. Een maatregel die een nog groter effect heeft, is bijvoorbeeld 80 procent van de woning aflossen in plaats van 100 procent zoals nu, waarbij een deel van de hypotheek aflossingsvrij wordt. Of een starterspremie, waardoor starters niet 100 procent van de woningwaarde hoeven te financieren. Luiten: “Dit was in de jaren tachtig een populaire maatregel en kan ook nu effect hebben. En natuurlijk woningen blijven bouwen in een prijsklasse die starters kunnen financieren, zodat het aanbod groeit.”

Bron: Hypotheker