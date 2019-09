Knot: ‘Korten op pensioenen écht noodzakelijk’

Op de pensioenen zal echt gekort moeten worden. Voor DNB-president Klaas Knot is dat duidelijk, zo bleek tijdens zijn uitleg maandag aan de Tweede Kamer.

Knot was uitgenodigd door de vaste Kamercommissie Financiën wegens het omstreden rentebeleid van de ECB en de rampzalige invloed van de extreem lage rente op de Nederlandse pensioenen.

Knot uit openlijk kritiek op het beleid van de ECB en toont zich ook bepaald geen zachte heelmeester richting de Kamerleden. De politiek lijkt erg gevoelig voor de zware druk van vakbonden, pensioenfondsen en oudere kiezers om de dreigende pensioenkortingen hoe dan ook te voorkomen. Aangezien jongere generaties laten zich niet of nauwelijks horen, is er weinig tegendruk. Toch zal er volgens Knot echt een besluit moeten worden genomen over hoe we die rekening gaan verdelen. want anders is het oneerlijk tegenover jongere generaties.

DNB