Nabestaanden miljonairs hoefden geen aangifte te doen

Nabestaanden van bijna honderd miljonairs kregen vorig jaar ten onrechte een brief van de fiscus dat ze geen aangifte voor de erfbelasting hoefden te doen. Dat blijkt uit de onderzoeksrapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) die staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor het onderzoek werden alleen vermogens van meer dan €1 mln bekeken. Binnen dit kader kregen meer dan honderd erfgenamen de bewuste brief, waarvan er 88 onterecht zouden zijn. Hoeveel gemiste aangiften erfbelasting er zijn van kleinere vermogens (< €1 mln) is niet duidelijk, maar waarschijnlijk is het probleem nog veel groter. Inmiddels is ook onderzoek gedaan naar vermogens tussen €500.000 en €1 mln. Die uitkomsten zijn echter niet gedeeld.

De erfgenamen kunnen overigens geen rechten aan de brief ontlenen, aangezien er standaard wordt aangegeven dat nabestaanden verplicht zijn om aangifte te doen als er wel sprake is van een nalatenschap die de vrijstellingen van €650.000 voor partners en €20.000 voor kinderen te boven gaat. 31 nabestaanden hadden uit zichzelf al aangifte gedaan, de overigen zijn inmiddels gemaand om alsnog aangifte te doen.

Bron: Rijksoverheid-Onderzoek naar het uitnodigingenbeleid voor het doen van aangifte erfbelasting