Hoge Raad verwerpt beroep, Van Boekel aansprakelijk voor ondeugdelijke inbrengverklaring

De Hoge Raad heeft het beroep dat het Tilburgse Van Boekel accountants en adviseurs en een daar voorheen werkzame AA instelden tegen een veroordeling door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch verworpen. Daarmee staat vast dat beiden aansprakelijk zijn voor het voorbereiden en afgeven van een ondeugdelijke inbrengverklaring ex art. 2:204a BW (oud) in het kader van een fusie. A-G Valk concludeerde in een advies aan de Hoge Raad in juni al dat de klachten geen doel treffen. De Hoge Raad neemt dat advies nu over.

Geen onderzoek naar verschillen balansen

Het hof kwam eerder tot die aansprakelijkheid omdat de accountant naar aanleiding van significante verschillen tussen twee kolommenbalansen waarover het kantoor beschikte geen onderzoek heeft gedaan en met de opdrachtgever heeft overlegd. Dat stemt in hoofdlijn overeen met het oordeel van de Accountantskamer in een klachtprocedure tegen de accountant, die een waarschuwing kreeg. Zonder de tekortkoming met betrekking tot de inbrengverklaring zou de fusie door de opdrachtgever niet zijn doorgezet, concludeerde het Hof, dat de zaak naar de schadestaatprocedure verwees.

Fusie De Salaire en Quarz

De zaak draait om een fusie uit 2008 van De Salaire Beheer B.V. met Quarz Vermogensstrategieën en Quarz Insurance, de financiële holding van een oud-directeur van ABN AMRO en een assurantiekantoor. Voor het nieuwe fusiebedrijf werd een aparte holding opgericht. De accountant verzorgde jarenlang de jaarrekening voor het assurantiekantoor. Ten behoeve van de fusie stelde hij een consolidatiebalans van Quarz Holding en een aantal virtuele consolidatiebalansen op van de drie in te brengen ondernemingen. Ook gaf hij in opdracht van de oprichters van Quarz Holding een inbrengverklaring af.

Faillissementen

Een paar maanden na de fusie gingen de fusiepartners met een juridisch conflict uit elkaar. De inbrengverklaring bleek ondeugdelijk. De eiser was van mening dat de waarde van de inbreng aanzienlijk lager uitgevallen zou zijn als de administratie correct was gevoerd. Uiteindelijk ging Quarz failliet en bleef de oud-directeur van ABN AMRO achter met een flinke strop. In zijn poging om de schade op Van Boekel accountants en adviseurs te verhalen had hij bij de rechtbank aanvankelijk geen succes, maar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch stelde hem toch in het gelijk.

De Tilburgse accountant voerde vervolgens bij de Hoge Raad onder andere bezwaren aan tegen het door het Hof vastgestelde causale verband tussen het doorgaan van de fusie en de tekortkoming van Van Boekel. De tegen het oordeel van het Hof in principaal beroep door de accountant opgeworpen klachten troffen volgens A-G Valk echter geen doel. De Hoge Raad oordeelt daar hetzelfde over.