Veel zwartwerkers, schoonmakers koploper

In 2018 hebben ongeveer 400.000 mensen in Nederland belasting ontdoken door soms of regelmatig hun werk niet op te geven. Dat blijkt uit cijfers die NOS op 3 heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal gaat het om ongeveer 4 miljard euro.

Schoonmakers, bouw en kappers

Volgens het CBS wordt in de schoonmaakbranche het meest zwartgewerkt. Daar gaat 1,44 miljard euro aan zwart geld per jaar om. In de bouw gaat het om zo’n 800 miljoen euro per jaar, bij kappers om ongeveer 441 miljoen euro.

Honderden miljoenen

Als over al die inkomsten loonbelasting betaald was had dat honderden miljoenen opgeleverd voor het rijk. Daarbij zijn de extra kosten voor uitkeringen en toeslagen, die zwartwerkers soms ook nog ontvangen, niet meegerekend.

Bron: NOS