RB teleurgesteld in Belastingplan 2020

Het Register Belastingadviseurs (RB) is teleurgesteld in het Belastingplan 2020. ‘Er worden geen grote keuzes gemaakt.’ Het RB vindt dat het MKB de lastenverlichting voor de middeninkomens betaalt.

De praktijk wacht al langer op grotere maatregelen en die blijven nu weer uit, aldus Fons Overwater, voorzitter van het RB: ‘De rekening-courantmaatregel zat niet in de plannen en komt nu pas in het vierde kwartaal. En voor box 3 hebben we op 6 september 2019 een brief van de staatssecretaris van Financiën kunnen lezen maar die brief heeft geen formele status. We hoopten op meer concrete grote onderwerpen. Dit pakket is voor de fiscalist en de praktijk wat teleurstellend.’

MKB betaalt lastenverlichting

Het RB, dat zich met name richt op MKB-belastingadviseurs, is niet blij met de verlaging van de zelfstandigenaftrek. ‘Op Prinsjesdag zelf stelden wij al dat ondernemers in het MKB zeer belangrijk zijn voor Nederland. De forse lastenverlichting voor de middeninkomens valt dan ook toe te juichen. Maar de MKB-praktijk is niet zo blij met de forse verlaging van de zelfstandigenaftrek. Het MKB lijkt door deze verlaging de lastenverlichting te betalen. Dit past niet bij het stimuleren van ondernemerschap en moet wat ons betreft heroverwogen worden’, zegt Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen.

Werkkostenregeling

De aanpassing van de werkkostenregeling is op zichzelf positief, zegt Pahladsingh. ‘De verruiming van de vrije ruimte per 1 januari 2020 zorgt ervoor dat er toch € 2.000 meer onbelast kan worden besteed aan het personeel. Dat is zeer prettig voor de praktijk en wat ons betreft een goede maatregel. Maar we missen wel een maatregel: het niet meer verplicht stellen van het aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om vergoedingen en verstrekkingen die gericht vrijgesteld zijn. Het kabinet gaf eerder al aan hier positief tegenover te staan. Teleurstellend is dan ook dat hier geen voorstel voor is. Het zou de praktijk ten goede komen als alsnog een dergelijke maatregel wordt opgenomen in de plannen, desnoods via een nota van wijziging.’

Geen overgangsrecht studiekosten

Tot slot zou het RB in het belastingplan graag overgangsrecht zien voor het vervangen van de aftrek van scholingsuitgaven door een niet-fiscale individuele leerrekening. ‘Inwerkingtreding van die regeling per 1 januari 2020 blijkt niet haalbaar. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend, doch duidelijk is dat dat niet vóór 1 januari 2020 is, en in 2020 kan nog gebruik worden gemaakt van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Wat ons opvalt is het ontbreken van overgangsrecht, met name voor kostbare, al dan niet meerjarige, opleidingen die fors meer kosten dan de maximale subsidie van € 1.000 per jaar. Met name voor die situaties lijkt het niet logisch dat overgangsrecht ontbreekt voor scholingsuitgaven in belastingjaren na afschaffing van de fiscale aftrek. De motivering overtuigt het RB niet en het RB verzoekt dan ook om een heroverweging om alsnog overgangsrecht in te voeren.’