RB en SRA reageren op wetswijziging BOR

Zowel de SRA als Register Belastingadviseurs hebben gereageerd op de Internetconsultatie Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Beide zijn positief, maar plaatsen kanttekeningen.

In het ter consultatie aangeboden concept Wetsvoorstel worden diverse aanpassingen geregeld voor de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) in Box 2 in de Inkomstenbelasting. Ten eerste wordt de toegang tot de BOR en DSR beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Ten tweede wordt onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR tegengegaan en als laatste wordt de bezits- en voortzettingseis in de BOR versoepeld.

Het RB juicht in zijn reactie de voorgestelde versoepelingen in de bezitseis en voortzettingseis in de BOR toe. Verder erkent het RB dat onbedoeld gebruik van de BOR dient te worden tegengegaan maar plaatst het wel diverse kanttekeningen bij de in het Wetsvoorstel daarvoor aangedragen oplossingen. Tenslotte doet het RB een aantal aanbevelingen om de bedrijfsopvolging in het Midden- en Kleinbedrijf verder te versoepelen.

Ook de SRA kan zich vinden in beperkingen ten aanzien van de zogenoemde rollatorinvesteringen en ter voorkoming van het meerdere keren gebruiken van de BOR. Ook staat de SRA achter de versoepeling van de bezits- en voortzettingseis, waardoor bedrijven bijvoorbeeld meer ruimte krijgen om te herstructureren of hun activiteiten te wijzigen. Wel heeft SRA bij beide voorgestelde maatregelen van het kabinet enkele suggesties en opmerkingen.

Bezwaren conceptwetsvoorstel

Die zien bijvoorbeeld op de beperking voor aandelen met bijzondere rechten, maar ook tegen de ruime omschrijving van uit te sluiten preferente aandelen. Bij veel samenwerkingen, overnames, fusies en splitsingen wordt namelijk gewerkt met verschillende soorten aandelen. Daar liggen bedrijfseconomische redenen aan ten grondslag. Deze bedrijfseconomisch wenselijke vermogensstructuren worden met dit conceptwetsvoorstel doorkruist.