Boekhouder dwingt via rechter betaling voor twee jaar werk af

Accountants- en boekhoudkantoren hebben nogal eens te maken met klanten die de rekening niet willen betalen en het op een rechtszaak laten aankomen. Afgelopen maand was het opnieuw zover en de rechter stelde het kantoor (weer) in het gelijk. De klant moet alsnog een kleine 17.000 euro betalen plus rente. Werkzaamheden voor een jaar waarin ook een andere boekhouder nog actief was, moeten ook volledig worden betaald.

Het kantoor sluit in 2022 een overeenkomst voor het verzorgen van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en het doen van belastingaangiften voor Nude Beauty Brands, een verkoper van cosmetica en aanverwante artikelen. Er wordt een prijs van 7.200 euro per jaar afgesproken. De werkzaamheden zijn al in september 2021 gestart omdat de voormalige boekhouder van Nude ermee was gestopt. De boekhouder heeft onder meer orde op zaken gesteld in de administratie over 2020 en 2021. En dat moet ook worden betaald, laat het kantoor in de lente van 2023 weten. Alleen bij de boekhouder zelf liep de administratie ook wat achter. De kosten van 12.860 euro worden alsnog in rekening gebracht. In 2022 is het kantoor vergeten een maand in rekening te brengen; die wordt geschonken.

Rekening vervallen

Nude wil echter niet betalen en geeft aan verbaasd te zijn dat er over januari en februari nog rekeningen zijn gestuurd: in december is namelijk aangeven ‘dat ik na zou denken wat ik met mijn administraties zou gaan doen vanaf 2023’. De boekhouder geeft aan dat eind februari het abonnement is stopgezet en dat dus nog twee maanden moeten worden betaald. Omdat de boekhouding in februari niet meer is bijgewerkt, kon het kantoor niet verder. Daarom komt de rekening over die maand te vervallen. Maar als de jaarrekening 2022 nog moet worden gedaan, zal wel eerst de rest van het openstaande bedrag moeten worden betaald.

Volledige vergoeding rechtvaardig

Dat gebeurt niet en voor de rechter eist het boekhoudkantoor betaling van 17.757 euro. De rechtbank overweegt dat voor de jaren 2020 en 2021 verschillende boekhoudkundige werkzaamheden zijn verricht en dat er vragen zijn gesteld. ‘Gelet hierop heeft [het kantoor] haar stelling voldoende onderbouwd dat zij over deze boekjaren zodanige werkzaamheden heeft verricht die op basis van de overeenkomst van opdracht een volledige vergoeding rechtvaardigen. Weliswaar zou het kunnen zijn dat een deel van de werkzaamheden door de vorige boekhouder zijn verricht, maar dit neemt niet weg dat het dan op de weg van [het kantoor] ligt om de eerder gedane werkzaamheden te controleren en verder te verwerken om tot een correcte afwikkeling van de boekhouding te komen.’ De rekeningen moeten worden betaald.

De ‘vergeten’ maandtermijn uit 2022 die eerder was geschonken, moet nu ook betaald worden, vindt de boekhouder. Maar de rechter huldigt het principe ‘eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking is namelijk al geaccepteerd en kan daardoor niet meer worden herroepen.

Beperkte werkzaamheden eigen schuld

De rekeningen voor januari en februari 2023 moeten wel worden betaald, want twijfel uiten over het voortzetten van de relatie, zoals Nude in december 2022 heeft gedaan, is niet hetzelfde als opzeggen. Dat er in februari weinig gedaan kon worden omdat er ook geen boekingen verwerkt konden worden, komt voor rekening van Nude zelf. En dat is aangegeven dat de factuur over februari zou vervallen, was onder de voorwaarde dat er een betalingsafspraak zou komen, zo betoogt het kantoor met succes tijdens de zitting. De rechter vindt die uitleg aannemelijk, ‘te meer omdat in het vervolg van het e-mailbericht de werkzaamheden worden hervat onder andere nadat een betalingsafspraak is gemaakt’.

Nude had nog een bedrag van ruim 7.000 euro geëist omdat het bedrijf een naheffing kreeg van de Belastingdienst. En dat komt doordat er onjuiste loonaangiften zijn gedaan. Die eis wordt niet inhoudelijk beoordeeld omdat Nude voor de gestelde tekortkoming geen ingebrekestelling heeft gestuurd.

Eerdere uitspraken waarin de accountant aan het langste eind trok, gingen onder meer over welke prijsafspraken er waren gemaakt, een ontevreden klant en het betalen van meerwerk.

Rechtbank Zeeland/West-Brabant, 24 april 2024