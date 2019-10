Flinke groei elektrische auto’s en laadpalen verwacht

ElaadNL verwacht tot 2035 een snelle groei van het aantal elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Het kennis- en innovatiecentrum houdt rekening met een vertienvoudiging van het aantal elektrische auto’s in 2035. Opvallend zijn de grote lokale verschillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.

Het aantal elektrische voertuigen groeit en die groei zet door. Waar in 2018 5,6% van de nieuwverkopen elektrisch was, zal dit in 2030 tussen de 29,6% en 58% zijn. In het scenario met de sterkste groei rijden er 4 miljoen elektrische auto’s rond in 2035. Deze auto’s worden natuurlijk ook opgeladen: thuis, op straat, op het werk en/of op bezoekerslocaties. De nieuwste Elaad-Outlook focust op de locatie en het verwachte aantal laadpunten, laadpalen en laadpleinen.

Regionale verschillen

Op basis van een spreidingsmodel is gekeken naar de verdeling van deze elektrische voertuigen over de meer dan 13.000 buurten in Nederland. Daarbij wordt duidelijk dat er forse lokale verschillen zijn. Voor het beleid van onder andere gemeenten en de planning van netbeheerders zijn deze regionale verschillen van groot belang.

Naar verwachting zal de EV-adoptie sneller verlopen in buurten met duurdere huizen, een hoog autobezit per huishouden, waar in het algemeen grotere woningen staan en veel woningen een eigen oprit hebben. Hier worden dus ook de meeste private laadpunten verwacht.

De vraag naar publieke laadinfrastructuur is vooral hoog in buurten met een hoge mate van stedelijkheid, met relatief veel duurdere appartementen en kantoren waarbij men niet over een eigen parkeergelegenheid beschikt. Afhankelijk van de opzet van een wijk en de fysieke ruimte worden dit laadpleinen, waar meerdere laadpunten naast elkaar staan, of losse laadpalen.

De behoefte aan laden op werk ontstaat met name bij bedrijven waarbij het percentage forenzen en de gemiddelde woon-werkafstand hoog is.

Bron: ElaadNL