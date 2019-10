KPMG betaalt stagiairs goed, advocatuur betaalt het beste

Na jaren van forse stijging hebben stagevergoedingen voor HBO- en WO-studenten hun plafond bereikt. Voor het vierde jaar op rij biedt de advocatuur de meest lucratieve stageplaatsen. Dat blijkt uit een analyse van 1.939 stages die dit jaar werden geplaatst op vacaturesite Magnet.me.

KPMG

KPMG komt als enige accountantskantoor voor in het lijstje best betaalde stageplaats van het jaar. Het Big Fourkantoor betaalde stagiairs volgens Magnet.me een maandbedrag van 750 euro. Dat is nog altijd een stuk minder dan de best betaalde stageplaats van het jaar, die te vinden is bij de management consultants van Andersson Elffers Felix in Utrecht. De stagiair in kwestie toucheert daar 1.650 euro per maand.

Advocatuur betaalt het beste

Rechtenstudenten die bereid zijn zich het vuur uit de sloffen te werken mogen zich in de handen wrijven, want een stageplek in de advocatuur geeft nog steeds de grootste kans op een riante stagevergoeding. Gemiddeld boden advocatenkantoren een vergoeding van 699 euro, met forse uitschieters naar boven. De overheid volgt opvallend genoeg op de tweede plek, met een gemiddelde vergoeding van 595 euro. Ook in vastgoed (558 euro), verzekeringen (545 euro) en vermogensbeheer (542 euro) werd het afgelopen jaar in de buidel getast om talentvolle stagiairs aan te trekken. De meest opvallende stijging vond plaats in het onderwijs: daar steeg de gemiddelde vergoeding van 309 euro naar 445 euro.

Bron: Magnet.me